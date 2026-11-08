В Японии произошло мощное землетрясение: десятки пострадавших, разбитые витрины и остановленные поезда
В ночь на воскресенье, 8 ноября, центральную часть Японии всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки застали людей врасплох, повредили здания и нарушили движение поездов. По последним сообщениям местных СМИ, пострадали не менее 24 человек.
Землетрясение произошло в 1:04 по местному времени. По данным Японского метеорологического агентства, его эпицентр находился в западной части префектуры Сидзуока, а очаг залегал на глубине около 40 километров.
Наиболее сильные толчки зафиксировали в соседней префектуре Айти, в частности в городе Тита. Интенсивность сотрясений там достигла уровня 5+ по японской семибалльной шкале. При такой силе толчков людям трудно передвигаться без опоры, а незакрепленная мебель может опрокидываться.
По информации местных властей и СМИ, число пострадавших достигло как минимум 24 человек. Большинство травм оказались относительно легкими. Некоторые жители пострадали при падениях, в том числе во время попыток покинуть здания.
В префектуре Сидзуока медицинская помощь потребовалась нескольким женщинам. Среди них оказалась пенсионерка старше 90 лет, которая повредила плечо, упав с кровати во время землетрясения.
В городе Тоехаси разбились стекла автосалона, а в городе Тоета в одном из крупных книжных магазинов с полок посыпались книги. На улицах и в торговых помещениях остались осколки стекла и разбросанные товары.
Подземные толчки ощущались на значительной территории страны, в том числе в Осаке, Киото и Наре. Сообщений о погибших не поступало.
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Землетрясение нарушило работу железнодорожного транспорта. Некоторые местные поезда временно остановили, а высокоскоростные составы синкансэн на отдельных участках следовали с пониженной скоростью.
После необходимых проверок движение с обычной скоростью было восстановлено до полудня.
Специалисты также проверили состояние атомной электростанции Хамаока в префектуре Сидзуока. По информации оператора Chubu Electric Power, никаких отклонений в работе станции обнаружено не было.
После основного землетрясения в Японии были зарегистрированы повторные подземные толчки. Метеорологическое агентство призвало жителей сохранять осторожность в течение ближайшей недели, особенно в следующие два-три дня. Специалисты предупреждают, что новые сильные толчки могут привести к обвалам камней и оползням, особенно в случае дождей.
Власти также оценили возможную связь землетрясения с разломом Нанкай, где ученые давно прогнозируют вероятность чрезвычайно мощного землетрясения. По предварительной оценке специалистов, вероятность такой связи невелика. Угрозы цунами после землетрясения 8 ноября не возникло.
В то же утро, в 10:53 по местному времени, еще одно землетрясение магнитудой 4,3 произошло в префектуре Кумамото на юго-западе страны. Первоначально сообщений о значительных разрушениях или пострадавших после этого толчка не поступало.
Япония находится в пределах Тихоокеанского огненного кольца - зоны высокой сейсмической активности, где регулярно происходят землетрясения. Одной из самых разрушительных катастроф в истории страны стало землетрясение магнитудой 9,0 в марте 2011 года, вызвавшее гигантское цунами и аварию на атомной электростанции Фукусима-1.