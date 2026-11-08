"Я очищаю свою планету Земля!" Женщина в Риге завалила квартиру мусором и довела соседей до отчаяния

В Службе неотложной медицинской помощи пояснили, что принудительно доставить человека в специализированную клинику можно только в том случае, если он представляет непосредственную угрозу для себя или окружающих. Например, угрожает совершить самоубийство или напасть на другого человека. В данном случае таких оснований нет.