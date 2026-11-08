"Я очищаю свою планету Земля!" Женщина в Риге завалила квартиру мусором и довела соседей до отчаяния
Жители одного из многоквартирных домов Риги оказались в отчаянном положении из-за 80-летней соседки, которая превратила свою квартиру в настоящую свалку. Женщина собирает мусор из уличных контейнеров и приносит его домой. В результате по дому распространяется неприятный запах, а жильцы жалуются на нашествие тараканов. При этом ни полиция, ни медики не могут решить проблему.
Квартира пенсионерки буквально забита отходами настолько, что в ней невозможно даже добраться до туалета. Сама женщина не видит в происходящем ничего плохого, отказывается от любой помощи и агрессивно реагирует на попытки вмешаться в ее жизнь, сообщает LSM.lv.
"Я не собираюсь разговаривать с идиотами. Отойдите! Все это мое, понятно? Я ничего не ворую. Я очищаю свою планету Земля!" - заявила пенсионерка.
На очередную жалобу жильцов отреагировали муниципальные службы. Представитель отдела по вопросам опеки Рижского сиротского суда Ингрида Мелдере рассказала, что специалистам удалось вывести женщину из заваленной мусором квартиры, однако от дальнейшей помощи она категорически отказалась.
"Мы смогли вытащить бабушку из этого логова. Медики очень старались, но она отказалась ехать. Просто послала нас по-русски куда подальше", - рассказала Ингрида Мелдере.
В Службе неотложной медицинской помощи пояснили, что принудительно доставить человека в специализированную клинику можно только в том случае, если он представляет непосредственную угрозу для себя или окружающих. Например, угрожает совершить самоубийство или напасть на другого человека. В данном случае таких оснований нет.
Ситуацию осложняет и то, что квартира находится в собственности пенсионерки. Несмотря на антисанитарию, неприятный запах и тараканов, просто заставить женщину покинуть свое жилье нельзя.
Руководитель отдела контроля общественного здоровья Инспекции здравоохранения Илона Дришлюка пояснила, что жильцам необходимо обращаться в суд.
"Жители дома должны обратиться в суд, поскольку это единственное решение, предусмотренное Законом о квартирной собственности. Они могут указать, что происходящее мешает им жить. Речь идет о качестве жизни", - отметила она.
Если суд установит, что антисанитарные условия угрожают другим жильцам, собственницу могут принудительно выселить из квартиры.
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В Инспекции здравоохранения признают, что подобные жалобы поступают нередко. Специалисты также советуют привлекать к решению проблемы родственников. Рижский сиротский суд выяснил, что у 80-летней женщины есть дочь, которая проживает за границей. Однако пока связаться с ней не удалось.