"Э-понедельник" впервые пройдет во всех трех странах Балтии

Нынешняя ноябрьская кампания проходит в начале сезона рождественских покупок. В то же время заказы из интернет-магазинов за пределами Европейского союза подорожали. С 1 июля на посылки стоимостью до 150 евро действует таможенная пошлина в размере трех евро за каждую товарную позицию, а с 1 ноября к ней добавился сбор за обработку в размере двух евро.