"Э-понедельник" впервые пройдет во всех трех странах Балтии
Совместная кампания интернет-магазинов "Э-понедельник" (E-pirmdiena) впервые пройдет одновременно в Латвии, Эстонии и Литве. В течение 24 часов специальные предложения сделает в общей сложности 651 интернет-магазин.
В Эстонии в кампании примут участие 353 интернет-магазина, в Латвии – 157, в Литве – 141. Это рекордное число участников за всю историю «Э-понедельника». В Латвии и Литве около половины участников — местные и международные компании, а другая половина — эстонские интернет-магазины.
"Тот факт, что половина участников в Латвии и Литве — это эстонские интернет-магазины, показывает, что наши торговцы больше не ограничиваются внутренним рынком", — сказал исполнительный директор организующего кампанию Эстонского союза э-торговли Тыну Вяэт.
Согласно свежему отчету датской аналитической компании Tembi, в октябре в Эстонии действовало 9937 активных интернет-магазинов, что на 5,9% больше, чем годом ранее. В то же время в Латвии число интернет-магазинов сократилось на 0,9%, а в Литве — на 3,1%. Всего в трех странах Балтии насчитывается более 30 000 интернет-магазинов.
По данным организаторов "Э-понедельника", в день кампании оборот всего сектора электронной коммерции вырастает как минимум вдвое по сравнению с обычным днем. Скидки в участвующих интернет-магазинах в этот день в среднем составляют не менее 20–30%.
Нынешняя ноябрьская кампания проходит в начале сезона рождественских покупок. В то же время заказы из интернет-магазинов за пределами Европейского союза подорожали. С 1 июля на посылки стоимостью до 150 евро действует таможенная пошлина в размере трех евро за каждую товарную позицию, а с 1 ноября к ней добавился сбор за обработку в размере двух евро.
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Кампания "Э-понедельник" продлится с первой минуты 9 ноября до полуночи. Акция проводится четыре раза в год: в марте, мае, сентябре и ноябре.