"Использовал ребенка как щит": почему премьер Кулбергс оказался под огнем критики

Один из мужчин обратил внимание на более широкий контекст: "До сих пор мировые политические лидеры и монархи всегда фотографировались с детьми, не понимаю, почему здесь это кажется чем-то необычным?" Еще одна женщина встала на защиту Кулбергса, заметив: "Если бы он искал, с кем оставить ребенка, и не успел прийти на митинг, снова оказался бы плохим". Другая комментатор добавила, что походы с родителями на работу помогают социализации ребенка, и призвала объяснять детям, что "в демократии протест - один из способов влиять на принимаемые решения".