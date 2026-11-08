Акция протеста "Нет кровавому зерну!" в Екабпилсе (07.11.2026)
Сотни людей в Екабпилсе протестовали против транзита российского зерна через Латвию.
"Использовал ребенка как щит": почему премьер Кулбергс оказался под огнем критики
Премьер-министр Андрис Кулбергс пришел на протест в Екабпилсе с сыном на руках и оказался в центре скандала. Одни увидели в этом использование малыша для создания политического образа, другие напомнили: глава правительства тоже имеет право проводить выходной с семьей.
В субботу на акции протеста "Нет кровавому зерну!", проходившей в Екабпилсе, премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список") выступил перед собравшимися, держа на руках ребенка. Это вызвало бурю эмоций и острые дискуссии - острая полемика вокруг поведения главы правительства разгорелась как в социальной сети X, так и в Threads. В Facebook дискуссию начала театральный критик Зане Радзобе, написавшая: "Послушайте, у нас премьер-министр вообще нормальный? С ребенком на руках? Даже не знаю, что здесь главное - непрофессионализм или игнорирование права ребенка на частную жизнь". Произошедшее она назвала "клоунадой", проведя параллели с предыдущими попытками премьера подчеркнуть свою роль отца в публичном пространстве.
Сообщение быстро собрало десятки комментариев, в которых мнения пользователей резко разделились. Одни согласились с Радзобе, указав на безопасность ребенка и его психологическое состояние в напряженной атмосфере протеста. "Дяди кричат на папу, а папа говорит повышенным, взволнованным тоном. Нужно ли это было ребенку или папе? Мальчику было не особенно уютно", - написала одна из комментаторов.
Другая пользовательница поддержала эту точку зрения, отметив, что "ребенок выглядел испуганным и травмированным всем этим шумным протестом". По ее словам, малыш еще не понимает, "что кричат и свистят на папу, а не на него".
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Звучали и обвинения в популизме и сознательном использовании ребенка для создания определенного образа. "
Такой популистский ход - изображать заботливого отца и одновременно использовать ребенка как щит. Ведь латыши не станут забрасывать ребенка ни яйцами, ни помидорами, ни кровавым зерном", - написала одна из пользовательниц Facebook.
Другие усмотрели сходство с Карлисом Улманисом, а также предположили, что премьер мог вдохновиться миллиардером Илоном Маском, который иногда появляется на публичных мероприятиях вместе с сыном.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) protesta akcijā "Asins graudiem - nē!" uzsvēra, ka "tranzīts ir jāaptur, jo mums nav jābaro kara mašīna" https://t.co/tP2JMRCmqD— LETA Ziņas (@letanewslv) November 7, 2026
Впрочем, у премьера нашлось немало защитников, которые не увидели в произошедшем ничего предосудительного. "Отец проводит выходной с ребенком и пришел поговорить с людьми. Насколько известно, официально его туда никто не приглашал", - пояснила одна из комментаторов, подчеркнув, что премьер пришел по собственной инициативе.
Несколько пользователей соцсетей напомнили, что "в первую очередь он отец, а уже потом премьер-министр", а брать ребенка с собой в выходные совершенно нормально - так можно "хотя бы побыть вместе".
Один из мужчин обратил внимание на более широкий контекст: "До сих пор мировые политические лидеры и монархи всегда фотографировались с детьми, не понимаю, почему здесь это кажется чем-то необычным?" Еще одна женщина встала на защиту Кулбергса, заметив: "Если бы он искал, с кем оставить ребенка, и не успел прийти на митинг, снова оказался бы плохим". Другая комментатор добавила, что походы с родителями на работу помогают социализации ребенка, и призвала объяснять детям, что "в демократии протест - один из способов влиять на принимаемые решения".
Как сообщалось ранее, в субботу в Екабпилсе состоялась акция протеста, организованная общественным активистом и фермером Гундарсом Калве. Ее целью было потребовать от правительства полностью остановить транзит зерна, произведенного в России и на оккупированных территориях Украины, по латвийской железной дороге.
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Во время акции премьер Кулбергс заявил, что планируется внести в Сейм законопроект, который позволит Латвии остановить транзит российского зерна, запретив заключение новых договоров. По его словам, на следующей неделе ожидается согласование инициативы между министерствами. В то же время он напомнил, что запрет только на уровне Латвии не станет устойчивым решением: добиться его необходимо совместно с Европейским союзом.
Otkrito ранее сообщал, что организаторы прошедшей в субботу акции протеста "Нет кровавому зерну!" не исключают блокировки железнодорожных путей, если транзит российского зерна через Латвию не будет прекращен.