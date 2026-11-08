Сначала он убил свою мать, отца и сестру: раскрылись страшные подробности теракта в Кракове
Расследование кровавой стрельбы в Кракове раскрыло новые страшные подробности. Перед нападением на прохожих 25-летний стрелок, по данным следствия, убил собственных родителей и сестру. Число погибших достигло девяти, а польские власти официально квалифицировали произошедшее как теракт.
Открылись новые шокирующие обстоятельства субботней стрельбы в польском Кракове, в результате которой погибли уже девять человек. Премьер-министр Польши Дональд Туск официально объявил произошедшее террористическим актом и подтвердил, что 25-летний нападавший перед массовым убийством в центре города расправился со своей семьей - отцом, матерью и сестрой.
"У нас есть подтверждение. В доме подозреваемого в Островце-Свентокшиском обнаружены тела двух женщин и одного мужчины", - сообщил журналистам глава польского правительства. Он подтвердил, что погибшие, найденные в доме примерно в 150 километрах от Кракова, были ближайшими родственниками нападавшего.
Nagranie monitoringu z momentu ataku w Krakowie. Przerażające jest to jak możesz się znaleźć w złym czasie w złym miejscu. Na nagraniu widać jak zastrzelony mężczyzna w czarnej bluzie zatrzymuje się na środku drogi czekając na znajomego który szedł za nim. Znajomy podchodzi do niego i o centymetry unika postrzelenia. Jego kolega, który na niego poczekał nie miał już takiego szczęścia …— Pan Paragraf (@PanParagraf) November 7, 2026
Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский подтвердил, что задержанный 25-летний Михал О. был одержим ультраправой и ультранационалистической идеологией. По предварительной оценке служб безопасности, именно эти взгляды могли стать причиной беспрецедентной бойни. Министерство обороны уже квалифицировало произошедшее как теракт.
Согласно последней реконструкции событий, в субботу около 15:00 нападавший, одетый в военную форму, маску и бронежилет, въехал на черном автомобиле Subaru на историческую Рыночную площадь Кракова. Находясь в машине, он хаотично открыл огонь из окна по случайным прохожим и туристам. В качестве оружия использовалась винтовка типа AR-15. Пули также попали в проезжавший мимо трамвай.
W sieci pojawiło się nagranie, które ma przedstawiać moment zatrzymania sprawcy strzelaniny w Krakowie. Na ten moment nie udało nam się niezależnie potwierdzić autentyczności nagrania ani miejsca jego wykonania. https://t.co/VOZ8kSccpo— Remiza.pl (@remizacompl) November 7, 2026
На площади погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Среди погибших есть гражданин Великобритании. Еще 16 человек получили ранения. Среди пострадавших - пятеро иностранцев из Германии, Австрии, Португалии и России.
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Задержание стрелка обернулось тяжелой перестрелкой. Полицейским удалось ранить нападавшего, однако даже после этого он продолжал стрелять в правоохранителей. В результате столкновения пострадали двое полицейских. Один из них сейчас находится в критическом состоянии: с тремя огнестрельными ранениями он борется за жизнь.
Позже в автомобиле нападавшего полиция обнаружила еще несколько единиц оружия и большой запас боеприпасов.
Сам стрелок выжил и сейчас находится в больнице, где ему провели две операции. Следователи уверены, что на площади он действовал в одиночку. Тем не менее сейчас активно выясняется, были ли у террориста сообщники или сторонники в группах единомышленников.
В память о девяти погибших в Польше объявлены национальные траурные дни - воскресенье и понедельник.