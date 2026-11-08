Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заплатит штраф за использование русского языка
Буданов заплатит штраф за русский язык во время событий в Петропавловской Борщаговке под Киевом 2 ноября. Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. По ее словам, Буданов признал нарушение, а необходимые юридические процедуры уже начаты.
"Предусмотренный законом штраф будет уплачен в установленные сроки", - заявила Ивановская. Омбудсмен также призвала не превращать произошедшее в повод для травли и общественного противостояния. По ее мнению, подобные ситуации должны разрешаться в правовом поле.
Что произошло под Киевом
Буданов приехал в Петропавловскую Борщаговку после столкновений возле здания, которое использовали военнослужащие Национальной гвардии. Поводом для сбора людей стали сообщения в социальных сетях о предполагаемом незаконном удержании нескольких десятков человек. Во время общения с присутствовавшими, в том числе с 14-летним подростком, глава Офиса президента говорил по-русски. Видеозаписи вызвали критику в соцсетях.
В корпусе Нацгвардии "Азов" подтвердили, что здание служило временным пунктом дислокации воинской части, однако отвергли обвинения в пытках. После инцидента Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о возможном превышении власти или служебных полномочий военным должностным лицом.
Сумма взыскания пока не названа
Точный размер штрафа Буданову публично не сообщили. Как пишет DW со ссылкой на телеканал ТСН, за нарушение требования об использовании государственного языка при исполнении служебных обязанностей должностному лицу грозит штраф от 3400 до 6800 гривен – приблизительно от 67 до 134 евро.
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