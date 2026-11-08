Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заплатит штраф за использование русского языка

Буданов приехал в Петропавловскую Борщаговку после столкновений возле здания, которое использовали военнослужащие Национальной гвардии. Поводом для сбора людей стали сообщения в социальных сетях о предполагаемом незаконном удержании нескольких десятков человек. Во время общения с присутствовавшими, в том числе с 14-летним подростком, глава Офиса президента говорил по-русски. Видеозаписи вызвали критику в соцсетях.