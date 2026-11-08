Премьера с неожиданным поворотом и признания актеров: Otkrito заглянул за кулисы Театра Чехова. ВИДЕО
7 ноября в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера спектакля "Фрилансеры". Otkrito побывал на показе, пообщался с актерами и зрителями и узнал, что осталось за кулисами новой постановки.
Новый спектакль режиссера Эдвина Климанова "Фрилансеры" рассказывает о любви, мечтах и непростой жизни молодых людей, пытающихся найти свое место в мире искусства. В центре сюжета - два молодых актера, Мишу и Лаура, которые мечтают о творческой свободе и успехе, но сталкиваются с финансовыми трудностями, разочарованиями и необходимостью постоянно идти на компромиссы.
Главные роли исполнили Юлия Бернгардт и Иван Стрельцов. Постановка сочетает юмор, романтику, элементы панк-культуры и неожиданные сюжетные повороты.
Премьера спектакля "Фрилансеры":
После премьеры Otkrito удалось пообщаться с исполнителями главных ролей и узнать, как проходила подготовка к спектаклю.
Когда речь зашла о продолжительности репетиций, актеры сначала немного поспорили: прозвучала цифра шесть недель, но затем они уточнили, что активная подготовка заняла примерно две с половиной недели. Несмотря на довольно сжатые сроки, серьезных трудностей, по словам артистов, не возникло.
По словам актеров, спектакль в первую очередь может заинтересовать молодую аудиторию, хотя его история будет понятна зрителям разных поколений.
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"Это ода миллениалам. Наверное, больше для молодежи, потому что у нас очень много отсылок на мемчики. Но я думаю, что и взрослым людям будет интересно, потому что они смогут увидеть свою молодость, какую-то бесшабашность. В любом случае мы все немножко в душе панки", - так актеры охарактеризовали свою постановку.
При этом оказалось, что некоторые черты героев действительно напоминают самих исполнителей. Иван Стрельцов признался, что вложил в своего персонажа немало личного. "Мне знакомые сказали: "Вань, ты же играешь себя!"", - рассказал актер.
А Юлия Бернгардт поделилась другим отзывом, который услышала после спектакля:
"Мне сказали, что мы не играем, а живем".
Перед выхордом на сцену у Юлии и Ивана уже появился небольшой совместный ритуал. Перед началом спектакля они пожимают друг другу руки, подбадривают словами "Давай, давай!" и напоминают себе, что на сцене должны быть прежде всего партнерами. По словам актеров, во время подготовки был момент, когда они слишком сосредоточились каждый на себе. Поэтому теперь перед выходом на сцену они напоминают друг другу: "Ты и я". После этого артисты некоторое время проводят в тишине, настраиваясь на предстоящий спектакль.
На вопрос о том, с какой мыслью зрители должны уходить после просмотра, актеры ответили почти одинаково.
"Берегите свою любовь. Что имеем - не храним, о потерявшем плачем. Надо все-таки нести ответственность, взрослеть людям, особенно мужчинам. И любить, любить! Это важно, это нужно", - прозвучало в ответ.
Именно эта мысль, по их словам, лежит в основе истории, которая за юмором и дерзкой атмосферой скрывает довольно серьезные переживания.
Интервью с Юлией Бернградт и Иваном Стрельцовым:
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Своими впечатлениями с нами поделился и гость премьеры Юрий Дьяконов, актер Театра Чехова.
"Приходите смотреть, отличный спектакль! Хотя я признаюсь, я ожидал, что будет отлично, и оказалось отлично. Я доволен, что бывает не так часто", - рассказал он.
На премьерном показе присутствовала и актриса Театра Чехова Татьяна Лукашенкова, которая также участвовала в создании постановки. В разговоре с Otkrito она призналась, что даже опытные артисты относятся к премьерам с особым волнением.
"Я как актриса, которая очень давно работает в театре, могу сказать, что не всегда приглашаю своих друзей на премьеру, потому что спектакль должен немножечко устояться, осесть. Когда мы его выпускаем, это всегда немного нервно", - объяснила Лукашенкова.
По ее словам, артистам необходимо привыкнуть к костюмам, реквизиту, декорациям и окончательно почувствовать себя уверенно в постановке. Актриса уверена, что "Фрилансеры" найдут своего зрителя. "Я думаю, что этот спектакль найдет свою публику, и к нам пойдет молодое поколение. Я ребятам желаю огромного успеха и уверена, что так оно и будет", - отметила она.
Особенно Лукашенкова выделила неожиданную развязку истории, но раскрывать ее не стала.
"То, что произошло в этой истории, я не буду рассказывать. Пускай зритель придет и сам увидит, потому что поворот в конце пьесы очень неожиданный", - заинтриговала актриса.
Она также подчеркнула, что спектакль заставляет задуматься о быстротечности жизни. "Все настолько быстро течет - одно мгновение, и все. Поэтому те мгновения, которые мы проживаем в этой жизни, мы должны прожить с радостью, с жаждой, со страстью и с любовью".
Интервью с Татьяной Лукашенковой:
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После показа вечер продолжился празднованием премьеры. Театральная команда принимала поздравления, а одним из приятных моментов стало разрезание праздничного торта.
К собравшимся обратилась Дана Бйорк, которая поблагодарила участников постановки за проделанную работу и поздравила их с премьерой. Прозвучали и другие слова благодарности в адрес творческой команды.