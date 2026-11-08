Премьера с неожиданным поворотом и признания актеров: Otkrito заглянул за кулисы Театра Чехова. ВИДЕО

Перед выхордом на сцену у Юлии и Ивана уже появился небольшой совместный ритуал. Перед началом спектакля они пожимают друг другу руки, подбадривают словами "Давай, давай!" и напоминают себе, что на сцене должны быть прежде всего партнерами. По словам актеров, во время подготовки был момент, когда они слишком сосредоточились каждый на себе. Поэтому теперь перед выходом на сцену они напоминают друг другу: "Ты и я". После этого артисты некоторое время проводят в тишине, настраиваясь на предстоящий спектакль.