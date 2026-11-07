6 погибших и 15 раненых: стали известны новые подробности кровавой стрельбы в Кракове
Фото: imago/Newspix
Краков, Польша, 7 ноября 2026 года. Полицейские и медики скорой помощи работают на месте происшествия после того, как вооруженный автоматическим оружием мужчина открыл огонь по мирным жителям.
В мире

6 погибших и 15 раненых: стали известны новые подробности кровавой стрельбы в Кракове

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

После стрельбы в центре Кракова, унесшей жизни шести человек, польские власти раскрыли новые подробности о нападавшем. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский сообщил, что 25-летний мужчина увлекался крайне правыми идеологиями, а в его автомобиле обнаружили множество единиц оружия и большое количество боеприпасов.

"Все указывает на то, что нападавший придерживался очень, очень радикальных взглядов. В автомобиле, которым он управлял, было обнаружено несколько единиц оружия", - сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, добавив, что, судя по имеющейся информации, мужчина был увлечен крайне правыми идеологиями.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал произошедшее "террористическим актом" против жителей Кракова.

По словам Кервиньского, среди погибших четыре женщины и двое мужчин. Ранения получили также двое полицейских, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших есть иностранные граждане. Как сообщил министр, после стрельбы в больницы доставили 16 человек, пятеро из которых являются иностранцами. Один иностранный гражданин находится среди погибших.

Фото: imago/Newspix
Кадр с места происшествия.
Кадр с места происшествия.

Первоначально власти сообщили, что стрелявший является 24-летним гражданином Польши, однако позднее уточнили, что ему 25 лет.

Мэр Кракова объявил, что в городе до среды включительно продлится официальный траур. При этом он пообещал, что, несмотря на трагедию, Краков останется открытым для посетителей.

Полиция сообщила, что нападавший был ранен во время перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов неподалеку от места первоначального нападения.

Представитель полиции Кракова Катажина Цисло рассказала телеканалу TVN24, что мужчина был одет в одежду военного образца, носил бронежилет и использовал длинноствольное оружие военного типа, предположительно автоматическую винтовку AR-15. Его лицо скрывала маска.

В автомобиле нападавшего полицейские обнаружили множество других единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов. По словам Цисло, мужчина продолжал стрелять в полицейских даже после того, как сам получил огнестрельное ранение.

Фото: Agenzia Fotogramma/IPA/SIPA
Мужчина в камуфляже, вооруженный оружием военного образца, открыл огонь из автомобиля по людям в центре города.
Мужчина в камуфляже, вооруженный оружием военного образца, открыл огонь из автомобиля по людям в центре города.

Представитель полиции также рассказала, что нападавший совершал "безумную поездку" вокруг главной площади, поэтому люди получили ранения в нескольких разных местах. На опубликованных в социальных сетях видеозаписях очевидцев видно, как люди убегают с площади, пытаясь укрыться в соседних узких улочках.

Цисло добавила, что нападавший действовал в одиночку и сейчас угрозы для населения нет.

Муниципальная транспортная компания Кракова сообщила, что около 15:00 водитель трамвая, проезжавшего возле главной площади, сообщил о мужчине, который стрелял по его транспортному средству из движущегося автомобиля. В результате было разбито окно кабины водителя.

На видеозаписях и фотографиях с места происшествия видно, как медики оказывают помощь пострадавшим возле знаменитой базилики Святой Марии. На площади также приземлился вертолет санитарной авиации.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что после "трагической стрельбы" регулярно получает обновленную информацию от министра внутренних дел. Он добавил, что полиция расследует мотивы и обстоятельства нападения.

Президент Польши Кароль Навроцкий написал в социальной сети X, что его мысли сейчас с погибшими, пострадавшими и их семьями.

"Я поддерживаю связь с соответствующими ведомствами и ожидаю полного объяснения обстоятельств этих драматических событий", - заявил Навроцкий.

"Безопасность поляков - абсолютный приоритет!" - подчеркнул президент.

Темы

КраковПольша

Другие сейчас читают