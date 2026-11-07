6 погибших и 15 раненых: стали известны новые подробности кровавой стрельбы в Кракове

"Все указывает на то, что нападавший придерживался очень, очень радикальных взглядов. В автомобиле, которым он управлял, было обнаружено несколько единиц оружия", - сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, добавив, что, судя по имеющейся информации, мужчина был увлечен крайне правыми идеологиями.