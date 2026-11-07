6 погибших и 15 раненых: стали известны новые подробности кровавой стрельбы в Кракове
После стрельбы в центре Кракова, унесшей жизни шести человек, польские власти раскрыли новые подробности о нападавшем. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский сообщил, что 25-летний мужчина увлекался крайне правыми идеологиями, а в его автомобиле обнаружили множество единиц оружия и большое количество боеприпасов.
"Все указывает на то, что нападавший придерживался очень, очень радикальных взглядов. В автомобиле, которым он управлял, было обнаружено несколько единиц оружия", - сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, добавив, что, судя по имеющейся информации, мужчина был увлечен крайне правыми идеологиями.
В субботу днем вооруженный мужчина въехал на главную Рыночную площадь Кракова и открыл из автомобиля огонь по случайным прохожим. В результате погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал произошедшее "террористическим актом" против жителей Кракова.
По словам Кервиньского, среди погибших четыре женщины и двое мужчин. Ранения получили также двое полицейских, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших есть иностранные граждане. Как сообщил министр, после стрельбы в больницы доставили 16 человек, пятеро из которых являются иностранцами. Один иностранный гражданин находится среди погибших.
Первоначально власти сообщили, что стрелявший является 24-летним гражданином Польши, однако позднее уточнили, что ему 25 лет.
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Мэр Кракова объявил, что в городе до среды включительно продлится официальный траур. При этом он пообещал, что, несмотря на трагедию, Краков останется открытым для посетителей.
Полиция сообщила, что нападавший был ранен во время перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов неподалеку от места первоначального нападения.
Представитель полиции Кракова Катажина Цисло рассказала телеканалу TVN24, что мужчина был одет в одежду военного образца, носил бронежилет и использовал длинноствольное оружие военного типа, предположительно автоматическую винтовку AR-15. Его лицо скрывала маска.
В автомобиле нападавшего полицейские обнаружили множество других единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов. По словам Цисло, мужчина продолжал стрелять в полицейских даже после того, как сам получил огнестрельное ранение.
Представитель полиции также рассказала, что нападавший совершал "безумную поездку" вокруг главной площади, поэтому люди получили ранения в нескольких разных местах. На опубликованных в социальных сетях видеозаписях очевидцев видно, как люди убегают с площади, пытаясь укрыться в соседних узких улочках.
Цисло добавила, что нападавший действовал в одиночку и сейчас угрозы для населения нет.
Муниципальная транспортная компания Кракова сообщила, что около 15:00 водитель трамвая, проезжавшего возле главной площади, сообщил о мужчине, который стрелял по его транспортному средству из движущегося автомобиля. В результате было разбито окно кабины водителя.
На видеозаписях и фотографиях с места происшествия видно, как медики оказывают помощь пострадавшим возле знаменитой базилики Святой Марии. На площади также приземлился вертолет санитарной авиации.
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Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что после "трагической стрельбы" регулярно получает обновленную информацию от министра внутренних дел. Он добавил, что полиция расследует мотивы и обстоятельства нападения.
Президент Польши Кароль Навроцкий написал в социальной сети X, что его мысли сейчас с погибшими, пострадавшими и их семьями.
"Я поддерживаю связь с соответствующими ведомствами и ожидаю полного объяснения обстоятельств этих драматических событий", - заявил Навроцкий.
"Безопасность поляков - абсолютный приоритет!" - подчеркнул президент.