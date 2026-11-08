Упаковка сама покажет, что мясо начало портиться - японские ученые придумали необычную пленку
В будущем покупателям, возможно, не придется полагаться только на срок годности и внешний вид мяса, чтобы оценить его свежесть. Японские ученые разработали необычную упаковочную пленку, которая меняет цвет по мере порчи продукта, а под ультрафиолетовым светом начинает светиться. Причем она способна реагировать на изменения, которые еще трудно заметить невооруженным глазом.
О разработке 6 ноября сообщил японский Университет Кюсю. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Chemical Engineering Journal.
Как работает необычная упаковка
Обычная упаковка защищает продукты от внешней среды, однако практически ничего не сообщает об их реальном состоянии. Мясо может выглядеть свежим даже тогда, когда внутри уже происходят процессы, связанные с размножением бактерий и разложением белков.
Чтобы решить эту проблему, исследователи создали специальную пленку на основе казеина - белка, содержащегося в молоке. В нее добавили природные пигменты, полученные из оболочки черных соевых бобов, а также специальный пористый материал.
Главная особенность новой пленки заключается в ее способности реагировать на аммиак и другие летучие вещества, выделяющиеся при порче мяса. По мере изменения химического состава воздуха внутри упаковки пленка постепенно меняет цвет.
Однако ученые пошли дальше. Они добились того, чтобы материал не только менял оттенок при обычном освещении, но и начинал флуоресцировать под воздействием ультрафиолета.
Читайте продолжение после рекламы
"Мы хотели объединить изменение цвета и флуоресценцию, чтобы признаки порчи было легче распознать. Цвет дает простой визуальный сигнал, а флуоресценция под ультрафиолетом позволяет получить более четкий результат, когда различия в оттенках трудно заметить", - объяснил один из авторов исследования Сируй Янь.
Что показали испытания
Ученые проверили новую технологию на баранине, которую хранили в холодильнике. По мере ухудшения свежести мяса менялись и свойства пленки.
Особенно заметный результат исследователи получили примерно на шестой день хранения: под ультрафиолетовым светом пленка начала отчетливо светиться. При обычном освещении также наблюдалось постепенное изменение цвета.
Дополнительные испытания показали, что материал обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, а также лучше противостоит воздействию воды, чем обычная пленка на основе казеина.
Еще одно преимущество разработки связано с экологией. В ходе экспериментов материал заметно разлагался в почве и морской воде. Правда, ученые подчеркивают, что это пока не доказывает его полной экологической безопасности.
Когда такая упаковка появится в магазинах
Пока речь идет об экспериментальной технологии. Прежде чем использовать ее в массовом производстве, исследователям предстоит проверить безопасность материала, его долговечность, стоимость и эффективность при хранении различных продуктов.
Читайте продолжение после рекламы
В перспективе подобные упаковки могут помочь покупателям и магазинам лучше оценивать свежесть продуктов, а также сократить количество еды, которую выбрасывают из-за сомнений в ее качестве.
Профессор Университета Кюсю Фумихико Танака также допускает, что в будущем такую технологию можно будет объединить со смартфонами и системами искусственного интеллекта, которые помогут оценивать состояние продуктов. При этом новая пленка рассматривается как дополнительный индикатор свежести, а не полноценная замена правилам хранения продуктов и проверке их безопасности.