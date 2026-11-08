"Люди не приезжают в больницу развлекаться!" Пост рижанки о проблемах медицины собрал сотни откликов

Тем временем в очереди один за другим появлялись люди с направлениями в больницу. Все они были вынуждены ждать. Среди них были и пожилые женщины, которые жаловались, что им тяжело сидеть и хотелось бы прилечь. Именно эта картина заставила Арниту обратиться к министру здравоохранения с вопросом о том, заслужили ли пожилые люди такое отношение после всей жизни, посвященной работе и уплате налогов. "Когда эти люди всю жизнь работали, платили налоги и добросовестно строили нашу страну, кто-нибудь спрашивал их, согласны ли они на такую старость?" - написала она.