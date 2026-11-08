"Люди не приезжают в больницу развлекаться!" Пост рижанки о проблемах медицины собрал сотни откликов
"Человек не должен чувствовать себя виноватым за то, что заболел, и умолять о помощи", - пишет рижанка Арнита, рассказавшая о том, с чем столкнулась в приемном отделении больницы. Ее эмоциональная публикация получила более 700 репостов и вызвала бурное обсуждение.
Рижанка по имени Арнита опубликовала в социальных сетях эмоциональное обращение к Министерству здравоохранения Латвии, рассказав о ситуации, свидетелем которой стала в больничном приемном отделении. По ее словам, проблемы системы здравоохранения особенно остро ощущаются людьми, которым нужна срочная помощь, а также пожилыми пациентами. Публикация получила большой отклик - ее лайкнули более тысячи и переопубликовали более 700 раз.
Женщина начала свой рассказ с благодарности медицинским сестрам, помощникам врачей и другим сотрудникам больницы, которые, несмотря на тяжелые условия, продолжают добросовестно выполнять свою работу. "Вы замечательные! Но система, в которой вам приходится работать, - это просто безумие", - написала Арнита.
По ее словам, она находилась в приемном отделении вместе с человеком, который уже две недели страдал от острых болей. Однако сначала ему объяснили, что для осмотра необходимо направление семейного врача, и фактически предложили уйти. Помощь удалось получить только после того, как семейный врач выписал необходимое направление.
"Дорогие врачи, люди не приезжают в больницу развлекаться! Люди приезжают тогда, когда уже не могут терпеть боль, когда им страшно и они не знают, что делать дальше. Поверьте мне - никто не приезжает в больницу как на курорт!" - возмутилась женщина.
Но особенно сильное впечатление на нее произвел случай с молодым человеком, которому в глаз попала металлическая стружка. По словам Арниты, он почти ничего не видел, однако, обратившись к сотрудникам приемного отделения, услышал, что необходимого специалиста в больнице нет. После этого парень ушел.
Тем временем в очереди один за другим появлялись люди с направлениями в больницу. Все они были вынуждены ждать. Среди них были и пожилые женщины, которые жаловались, что им тяжело сидеть и хотелось бы прилечь. Именно эта картина заставила Арниту обратиться к министру здравоохранения с вопросом о том, заслужили ли пожилые люди такое отношение после всей жизни, посвященной работе и уплате налогов. "Когда эти люди всю жизнь работали, платили налоги и добросовестно строили нашу страну, кто-нибудь спрашивал их, согласны ли они на такую старость?" - написала она.
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Особенно болезненной для женщины стала тема отношения к пожилым пациентам. По ее словам, от медицинских работников порой приходится слышать фразу: "Посмотрите в паспорт!"
"Действительно? Разве человек заслуживает такого отношения только потому, что он старше? Разве возраст означает, что боль нужно терпеть молча, а помощь уже не так важна?" - задается вопросом Арнита.
При этом она подчеркнула, что прекрасно понимает, насколько велика нагрузка на врачей и медицинский персонал. Она видит, как много им приходится делать, и искренне уважает тех, кто продолжает работать в таких условиях. "Но вопрос не в них. Вопрос в системе!" - подчеркнула женщина.
Арнита считает, что пациент не должен чувствовать себя виноватым из-за болезни, умолять о помощи или бояться, что его отправят домой из-за отсутствия нужного документа. "Здравоохранение - не роскошь. Это основное право человека!" - заявила она, призвав представителей Министерства здравоохранения не ограничиваться обсуждением реформ на бумаге, а лично приехать в больницу, сесть в приемном отделении и посмотреть, через что ежедневно проходят пациенты. "Мы все когда-нибудь состаримся, в том числе и вы, уважаемые министры. Мы все можем заболеть. И никто из нас не знает, когда наступит момент, когда помощь понадобится именно ему", - напомнила автор публикации.
В завершение Арнита еще раз поблагодарила медицинских работников, которые делают все возможное для пациентов, и призвала изменить систему здравоохранения уже сейчас, а не откладывать необходимые решения на будущее.
Что пишут жители Латвии
Публикация вызвала активную реакцию пользователей социальных сетей. Многие согласились с Арнитой и поделились собственными историями, связанными с медицинской помощью.
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Илона считает, что автор описала ситуацию именно такой, какой ее видят обычные люди. Она призвала Министерство здравоохранения наконец начать работать в интересах населения. Заодно напомнила и о транспортной политике, выразив недовольство возможным лишением инвалидов, сопровождающих их лиц и многодетных семей льгот на проезд. "Никто ведь не ездит просто так", - написала женщина.
Айна поблагодарила Арниту за откровенность, но усомнилась, что чиновники обратят внимание на ее слова и предпримут какие-либо действия. "Им наплевать на пенсионеров, на всех социально незащищенных людей. Чем быстрее те уйдут из жизни, тем больше денег останется им, чтобы набить свои и без того полные мешки", - эмоционально высказалась комментатор.
Лиене также поддержала авторa публикации: "Огромное спасибо за эту запись! Все описано точь-в-точь, вся реальность сказана слово в слово!"
Некоторые пользователи рассказали, что сталкивались с похожими ситуациями лично. Гунита вспомнила, как несколько лет назад ее брату в глаз попала металлическая стружка. Это произошло в выходной день поздно вечером. Родственники привезли его в приемное отделение, но там им ответили, что офтальмолога нет и нужно ехать в Ригу. "Серьезно? У моего брата даже водительских прав нет, как ему добираться туда, чтобы вытащить стружку?" - вспоминает женщина. По ее словам, в итоге им посоветовали обратиться к офтальмологу-пенсионерке, которая принимала через дорогу. Врач смогла извлечь инородное тело из глаза. Однако до этого брату пришлось долго терпеть боль: стружка находилась за веком, царапала глазное яблоко и уже успела причинить повреждения.
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Людмила также согласилась с каждым словом Арниты, отметив, что, к сожалению, властям безразличны проблемы населения. Марута считает, что проблема выходит далеко за пределы здравоохранения и касается других сфер жизни. "Такая система теперь повсюду... В том числе и в культуре. Все загнано в рамки, заборы, горы бумаг, системы и так далее... Грустно, и не только грустно", - написала она.