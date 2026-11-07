В центре Кракова погибли 6 человек - нападавший открыл стрельбу по прохожим из машины. ВИДЕО

По информации полиции, около 15:00 мужчина въехал на автомобиле на главную площадь города и начал стрелять из машины по случайным прохожим. В результате происшествия погибли четыре женщины и двое мужчин, 12 пострадавших находятся в критическом или угрожающем жизни состоянии. Полиция сообщила, что стрелок действовал в одиночку и является 24-летним гражданином Польши. Он был ранен в перестрелке с сотрудниками полиции неподалеку от места происшествия. Двое полицейских также получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.