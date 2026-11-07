В центре Кракова погибли 6 человек - нападавший открыл стрельбу по прохожим из машины
В субботу в результате стрельбы в историческом центре польского города Краков погибли шесть человек, еще как минимум 15 получили ранения. Как сообщают польские СМИ, нападавший открыл огонь из движущегося автомобиля возле главной рыночной площади города.
По информации полиции, около 15:00 мужчина въехал на автомобиле на главную площадь города и начал стрелять из машины по случайным прохожим. В полиции сообщили, что стрелявший действовал в одиночку и является гражданином Польши.
Позже неподалеку от места первоначального нападения произошла перестрелка с полицейскими. Нападавший был ранен выстрелами правоохранителей. Ранения получили и сотрудники полиции.
Представитель полиции Кракова Катажина Цисло рассказала телеканалу TVN24, что нападавший был одет в одежду военного образца и использовал длинноствольное оружие военного типа. В его автомобиле полиция обнаружила множество других единиц оружия, а также боеприпасы. Она добавила, что мужчина действовал один и что общественной безопасности в настоящее время ничего не угрожает.
Муниципальная транспортная компания Кракова сообщила, что примерно в 15:00 водитель трамвая заявил о стрельбе. По его словам, когда он проезжал мимо главной площади, мужчина из движущегося автомобиля открыл огонь по трамваю. В результате было разбито окно кабины водителя. На видеозаписях и фотографиях видно, как медики оказывают помощь пострадавшим возле знаменитой городской базилики Святой Марии. На площадь также приземлился вертолет санитарной авиации.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что после "трагической стрельбы" регулярно получает свежую информацию от министра внутренних дел. По его словам, полиция расследует мотивы нападения и выясняет все обстоятельства произошедшего.
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Президент Польши Кароль Навроцкий написал в социальной сети X, что его мысли с погибшими, ранеными и их семьями. "Я поддерживаю связь с соответствующими ведомствами и ожидаю полного объяснения обстоятельств этих драматических событий", - заявил Навроцкий. "Безопасность поляков - абсолютный приоритет!"
Стрельбу осудил и президент Украины Владимир Зеленский, назвав произошедшее "шокирующим преступлением". "От имени украинского народа и лично от себя выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших", - написал он в X. "Украина выражает солидарность с Польшей и польским народом".
Публичные перестрелки в Польше, где владение огнестрельным оружием строго регулируется, происходят сравнительно редко.