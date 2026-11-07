В центре Кракова погибли 6 человек - нападавший открыл стрельбу по прохожим из машины

Представитель полиции Кракова Катажина Цисло рассказала телеканалу TVN24, что нападавший был одет в одежду военного образца и использовал длинноствольное оружие военного типа. В его автомобиле полиция обнаружила множество других единиц оружия, а также боеприпасы. Она добавила, что мужчина действовал один и что общественной безопасности в настоящее время ничего не угрожает.