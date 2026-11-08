Латвия получила последний вертолет Black Hawk из американской закупки за 175 млн евро
Фото: LETA
Латвия завершила закупку четырех вертолетов Black Hawk.
В Латвии

Латвия получила последний вертолет Black Hawk из американской закупки за 175 млн евро

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Латвия получила последний из четырех заказанных американских вертолетов Black Hawk. На закупку современной техники было выделено около 175 миллионов евро, а первые машины поступили на вооружение еще несколько лет назад.

В сентябре 2018 года Кабинет министров поддержал приобретение четырех новых вертолетов Black Hawk общей стоимостью около 175 миллионов евро. Для этого с США было заключено межправительственное соглашение. Первые три вертолета поставили в период с 2022 по 2023 год.

Советник командующего Национальных вооруженных сил (НВС) Робертс Скраучс сообщил агентству LETA, что получен последний вертолет в рамках закупки четырех воздушных судов. Он отметил, что реализация авиационных закупок занимает больше времени из-за проверок безопасности и сертификации, а также потому, что вертолеты совершенно новые.

В НВС подчеркивают, что новый вертолет расширит возможности военной авиации и укрепит обороноспособность страны.

Black Hawk используются для перевозки военнослужащих и грузов, медицинской эвакуации, поисково-спасательных операций, а также для поддержки выполнения различных задач. Ранее сообщалось, что вертолеты Black Hawk заменили физически и морально устаревшие советские Ми-17.

Темы

2023 годКабинет министровСШАНациональные вооруженные силы

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