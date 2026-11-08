Латвия получила последний вертолет Black Hawk из американской закупки за 175 млн евро
Латвия получила последний из четырех заказанных американских вертолетов Black Hawk. На закупку современной техники было выделено около 175 миллионов евро, а первые машины поступили на вооружение еще несколько лет назад.
В сентябре 2018 года Кабинет министров поддержал приобретение четырех новых вертолетов Black Hawk общей стоимостью около 175 миллионов евро. Для этого с США было заключено межправительственное соглашение. Первые три вертолета поставили в период с 2022 по 2023 год.
Советник командующего Национальных вооруженных сил (НВС) Робертс Скраучс сообщил агентству LETA, что получен последний вертолет в рамках закупки четырех воздушных судов. Он отметил, что реализация авиационных закупок занимает больше времени из-за проверок безопасности и сертификации, а также потому, что вертолеты совершенно новые.
В НВС подчеркивают, что новый вертолет расширит возможности военной авиации и укрепит обороноспособность страны.
Black Hawk используются для перевозки военнослужащих и грузов, медицинской эвакуации, поисково-спасательных операций, а также для поддержки выполнения различных задач. Ранее сообщалось, что вертолеты Black Hawk заменили физически и морально устаревшие советские Ми-17.