Латвия получила последний вертолет Black Hawk из американской закупки за 175 млн евро

В сентябре 2018 года Кабинет министров поддержал приобретение четырех новых вертолетов Black Hawk общей стоимостью около 175 миллионов евро. Для этого с США было заключено межправительственное соглашение. Первые три вертолета поставили в период с 2022 по 2023 год.