В Иецаве при опрокидывании баскетбольной конструкции пострадал ребенок

Как сообщается на сайте Бaусского краевого самоуправления, муниципалитет выясняет обстоятельства происшествия. Для этого изучат записи камер видеонаблюдения, а также проверят техническое состояние баскетбольной конструкции, правильность ее установки и обслуживания.