В Иецаве при опрокидывании баскетбольной конструкции пострадал ребенок
Обычная спортивная площадка в Иецаве стала местом несчастного случая: при опрокидывании баскетбольной конструкции пострадал ребенок. Теперь самоуправление проверит все подобные площадки в крае.
В Иецаве произошел несчастный случай на многофункциональной спортивной площадке: в пятницу, 6 ноября, там пострадал ребенок. По предварительной информации, причиной стало опрокидывание конструкции баскетбольной корзины.
Как сообщается на сайте Бaусского краевого самоуправления, муниципалитет выясняет обстоятельства происшествия. Для этого изучат записи камер видеонаблюдения, а также проверят техническое состояние баскетбольной конструкции, правильность ее установки и обслуживания.
В настоящее время передвижные баскетбольные стойки на площадке уложены на землю и огорожены сигнальной лентой.
Ответственным сотрудникам самоуправления поручено в течение ближайших двух недель проверить все площадки для активного отдыха на территории края. О результатах проверок и дальнейших решениях жителей обещают проинформировать.