После скандала с гражданкой Индии Ивар Калвиньш хочет покинуть пост президента Латвийской академии наук

15 октября Сейм принял закон о предоставлении Вишванате гражданства Латвии, однако уже через неделю, 22 октября, отменил это решение. Поворот произошел после того, как в публичном пространстве возникли вопросы об образовании женщины, ее научных публикациях и основаниях для предоставления ей гражданства.