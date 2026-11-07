После скандала с гражданкой Индии Ивар Калвиньш хочет покинуть пост президента Латвийской академии наук
Президент Латвийской академии наук (ЛАН) Ивар Калвиньш обратился в сенат академии с просьбой освободить его от занимаемой должности. Такое решение последовало после громкого скандала, вызванного его рекомендацией предоставить гражданство Латвии гражданке Индии Дивье Вишванате.
Просьбу Калвиньша могут рассмотреть на общем собрании Латвийской академии наук, запланированном на 26 ноября. В повестке собрания также значатся выборы новых членов академии. Однако сначала сенат ЛАН должен решить, включать ли вопрос об отставке президента в повестку дня общего собрания.
Еще в конце октября Калвиньш в открытом письме к общественности и СМИ сообщил, что рассматривает возможность ухода с поста. Его решение было связано с появившимися в публичном пространстве сомнениями относительно рекомендации, которую он дал гражданке Индии Дивье Вишванате для получения латвийского гражданства.
15 октября Сейм принял закон о предоставлении Вишванате гражданства Латвии, однако уже через неделю, 22 октября, отменил это решение. Поворот произошел после того, как в публичном пространстве возникли вопросы об образовании женщины, ее научных публикациях и основаниях для предоставления ей гражданства.
В то же время президиум ЛАН ранее выступил в защиту Калвиньша, заявив, что, давая рекомендацию, он действовал в рамках своих полномочий. Руководство академии подчеркнуло, что рекомендательное письмо было подготовлено добросовестно и на основании информации, предоставленной Калвиньшу.