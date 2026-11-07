Сколько жители Латвии потратят на рождественские подарки? Результаты опроса удивляют

Помимо подарков, подготовка к празднованию Рождества включает расходы на праздничный стол, украшения и другие товары, необходимые для торжества. Учитывая все связанные с праздниками расходы, данные опроса показывают, что 64% жителей планируют выделить на празднование Рождества в целом до 200 евро, в то время как 16% опрошенных намерены потратить от 201 до 300 евро. Крупные бюджеты, превышающие 300 и 400 евро, планируют выделить 13% жителей Латвии - по сравнению с 22% в Литве и 13% в Эстонии.