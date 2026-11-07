Сколько жители Латвии потратят на рождественские подарки? Результаты опроса удивляют
Рождественские подарки в Латвии в этом году обойдутся большинству жителей не дороже 120 евро. Но есть и те, кто готов потратить на презенты более 200 евро.
В этом году 56% жителей Латвии планируют потратить на рождественские подарки до 120 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу торговца мебелью Ikea. Каждый второй житель, или 51% опрошенных, ожидает, что их общие расходы на празднование Рождества останутся на уровне прошлого года.
Большую часть расходов жители планируют направить на подарки. На рождественские подарки 56% жителей Латвии в этом году планируют потратить до 120 евро, а 14% - более 200 евро. В то же время 38% респондентов планируют потратить на подарки до 90 евро, более четверти (27% опрошенных) - более 160 евро, а 14% намерены потратить более 200 евро.
Бюджеты, выделяемые на подарки, в странах Балтии различаются: 27% жителей Литвы и 22% жителей Эстонии планируют потратить на подарки более 200 евро.
Планы расходов различаются между разными возрастными группами. Люди в возрасте от 30 до 49 лет чаще выделяют на подарки большие бюджеты, и примерно каждый пятый из них планирует потратить более 200 евро, по сравнению с 9% людей в возрасте от 60 до 74 лет.
Данные опроса показывают, что 7% жителей Латвии в этом году не планируют покупать подарки. Почти половина респондентов, или 46% человек, планируют купить подарки для одного-четырех человек, в то время как более четверти, или 26% опрошенных, планируют порадовать подарками семерых или более человек.
Помимо подарков, подготовка к празднованию Рождества включает расходы на праздничный стол, украшения и другие товары, необходимые для торжества. Учитывая все связанные с праздниками расходы, данные опроса показывают, что 64% жителей планируют выделить на празднование Рождества в целом до 200 евро, в то время как 16% опрошенных намерены потратить от 201 до 300 евро. Крупные бюджеты, превышающие 300 и 400 евро, планируют выделить 13% жителей Латвии - по сравнению с 22% в Литве и 13% в Эстонии.
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Онлайн-опрос по заказу Ikea провело исследовательское агентство Norstat. Опрос проходил в сентябре, в нем приняли участие 1039 жителей Латвии.