Пока в Европе продажи падают, в Латвии наблюдается совсем другая картина

По данным европейского статистического ведомства Eurostat, в сентябре объем розничной торговли в Европейском союзе снизился на 0,6% по сравнению с августом. В странах еврозоны сокращение оказалось еще заметнее - на 0,7%. При этом в годовом сравнении показатели остаются положительными. По отношению к сентябрю 2025 года объем торговли в ЕС увеличился на 0,9%, а в еврозоне - на 0,4%.