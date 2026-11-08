Пока в Европе продажи падают, в Латвии наблюдается совсем другая картина
В сентябре 2026 года объем розничной торговли в Европейском союзе сократился, однако в Латвии, Литве и Эстонии наблюдался рост. Свежая статистика Eurostat, опубликованная 6 ноября, показывает, как меняются продажи в европейских магазинах и насколько ситуация в странах Балтии отличается от общеевропейской.
По данным европейского статистического ведомства Eurostat, в сентябре объем розничной торговли в Европейском союзе снизился на 0,6% по сравнению с августом. В странах еврозоны сокращение оказалось еще заметнее - на 0,7%. При этом в годовом сравнении показатели остаются положительными. По отношению к сентябрю 2025 года объем торговли в ЕС увеличился на 0,9%, а в еврозоне - на 0,4%.
Что происходит в Латвии и соседних странах
В Латвии ситуация оказалась иной. В сентябре объем розничной торговли вырос на 0,7% по сравнению с августом. При этом месяцем ранее, в августе, наблюдалось снижение на 1,5%.
Если сравнивать сентябрь 2026 года с аналогичным месяцем прошлого года, рост в Латвии составил 4,6%. Это заметно выше среднего показателя по Евросоюзу.
В Литве розничная торговля за месяц увеличилась на 0,4%, а в годовом сравнении - на 5,6%. В Эстонии месячный рост был значительно скромнее - всего 0,1%, однако по сравнению с сентябрем прошлого года продажи выросли на 4%.
Все три страны Балтии, согласно опубликованным данным, показали положительную динамику как в месячном, так и в годовом сравнении.
Какие товары стали покупать меньше в Европе
В целом по Евросоюзу сентябрьское снижение затронуло несколько категорий товаров.
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Объем продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий сократился на 0,4% по сравнению с августом. Продажи непродовольственных товаров, за исключением автомобильного топлива, уменьшились на 1%. В то же время продажи топлива на специализированных заправочных станциях увеличились на 0,1%.
В годовом сравнении картина отличается. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 1%, непродовольственных товаров - на 1,2%, а автомобильного топлива сократились на 2,3%.
Где продажи падают сильнее всего
Наиболее заметное месячное сокращение розничной торговли в сентябре зафиксировано в Германии, где показатель снизился на 2%. В Румынии падение составило 1,3%, а в Португалии - 0,9%. В то же время в Люксембурге объем торговли за месяц увеличился на 5,3%, в Словакии - на 2,2%, а на Мальте - на 1,5%.
Eurostat уточняет, что статистика отражает изменение физического объема розничных продаж с учетом соответствующих календарных и сезонных корректировок. Это данные не о том, сколько денег покупатели потратили в магазинах, и сами по себе они не позволяют определить причины изменения потребительского спроса.