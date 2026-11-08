Этот год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений

Октябрь уже стал самым теплым октябрем за время наблюдений в мире. Средняя глобальная температура воздуха достигла 15,35 градуса – на 0,9 градуса выше нормы за 1991–2020 годы и на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня. Третий месяц подряд превышение относительно доиндустриальной эпохи составляло более 1,5 градуса.