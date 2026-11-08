Этот год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
Текущий год с большой вероятностью займет второе место среди самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом сообщила европейская служба мониторинга изменения климата Copernicus в своем последнем отчете. Вероятность такого исхода оценивается примерно в 80%.
Октябрь уже стал самым теплым октябрем за время наблюдений в мире. Средняя глобальная температура воздуха достигла 15,35 градуса – на 0,9 градуса выше нормы за 1991–2020 годы и на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня. Третий месяц подряд превышение относительно доиндустриальной эпохи составляло более 1,5 градуса.
Специалисты связывают нынешнюю жару с сочетанием вызванного деятельностью человека потепления и усиливающегося Эль-Ниньо. Это природное явление сопровождается повышением температуры воды в тропической части Тихого океана и влияет на погоду в разных регионах планеты.
По прогнозу Copernicus, средняя температура за весь 2026 год практически наверняка окажется более чем на 1,5 градуса выше доиндустриальной. Ожидаемый диапазон превышения составляет 1,56–1,61 градуса. Окончательные результаты будут зависеть от температур ноября и декабря.
В Европе октябрь стал вторым самым теплым за историю наблюдений. Одновременно в центральной и восточной частях континента сохранялся исключительно низкий сток рек, в том числе Рейна, Дуная и Вислы. Великобритания, Ирландия, Испания, Греция и Турция столкнулись с сильными дождями и наводнениями.