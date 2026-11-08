Средние пенсии в Латвии выросли до 660 евро: что показала новая статистика социальных выплат

За январь-сентябрь государство потратило на пособия по безработице 149,3 миллиона евро. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Средний размер выплаченного пособия увеличился на 9,8%, однако количество получателей сократилось на 5,9%.