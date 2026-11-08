Средние пенсии в Латвии выросли до 660 евро: что показала новая статистика социальных выплат
В Латвии увеличиваются расходы на пенсии и социальные пособия, однако число получателей отдельных выплат сокращается. Новые статистические данные показывают, как изменились средние размеры пенсий, сколько государство потратило на социальную поддержку и какие тенденции наблюдаются среди получателей пособий.
6 ноября Государственное агентство социального страхования обновило статистику пенсий, пособий и компенсаций за сентябрь 2026 года. В базе Центрального статистического управления представлены сведения о количестве получателей различных выплат и их среднем размере, в том числе с разделением по полу.
Средняя пенсия достигла 660 евро
Согласно опубликованным Министерством финансов данным, за первые девять месяцев 2026 года средний размер выплаченной пенсии по возрасту составил 660 евро. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом количество получателей пенсий по возрасту увеличилось на 0,7%. Государственные расходы на такие пенсии достигли 2,7 миллиарда евро, что на 217,8 миллиона евро, или 8,9%, больше, чем годом ранее.
На увеличение выплат повлиял и автоматический перерасчет пенсий, проведенный 1 апреля. Он затронул 141 тысячу пенсионеров, которым пенсии в среднем увеличили на 18,50 евро. Дополнительные расходы бюджета составили около 2,6 миллиона евро ежемесячно.
Сколько человек получают пенсии и пособия
В бюджетных расчетах на 2026 год предусмотрено в среднем 432 091 получатель пенсии по возрасту в месяц. Еще 76 725 человек предусмотрены в качестве получателей пенсии по инвалидности.
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Плановые показатели также предусматривают в среднем 31 537 получателей пособия по безработице ежемесячно, 14 612 получателей родительского пособия и 216 017 получателей государственного семейного пособия. При этом данные цифры являются бюджетными плановыми показателями на 2026 год, а не фактическим количеством получателей за сентябрь.
Что происходит с пособиями по безработице и болезни
За январь-сентябрь государство потратило на пособия по безработице 149,3 миллиона евро. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Средний размер выплаченного пособия увеличился на 9,8%, однако количество получателей сократилось на 5,9%.
Похожая ситуация наблюдается с пособиями по болезни. За девять месяцев расходы на них достигли 331,2 миллиона евро, увеличившись на 11%. Средний размер выплаты вырос на 14,8%, тогда как число получателей уменьшилось на 1,6%.
Всего расходы государственного специального бюджета за девять месяцев 2026 года составили 3,7 миллиарда евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 277,5 миллиона евро, или 8,1%.
Подробная статистика по отдельным видам пенсий, пособий и компенсаций доступна в официальной базе Центрального статистического управления Латвии.