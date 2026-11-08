В Латвии расходы на социальную защиту существенно меньше, чем в большинстве других стран ЕС
В 2025 году расходы на социальные выплаты и услуги в Латвии выросли. Их доля в валовом внутреннем продукте (ВВП) достигла 18,57% против 18,37% годом ранее. Но все равно Латвия по этому показателю существенно уступает среднему уровню Евросоюза, который составляет 27,5%.
В денежном выражении расходы Латвии увеличились примерно на 7,5%, тогда как в целом по Евросоюзу рост составил 4,9%. Общая сумма социальных выплат и услуг в ЕС достигла 5 трлн 183 млрд евро.
Показатель Eurostat охватывает пенсии, выплаты и услуги в связи с болезнью и медицинским обслуживанием, инвалидностью, потерей кормильца, поддержкой семей и детей, безработицей, жилищными нуждами и социальной изоляцией.
В целом по Евросоюзу крупнейшей статьей остается обеспечение по старости. На него в 2025 году пришлось 2 трлн 152 млрд евро, или 41,5% всех расходов. Еще 1 трлн 556 млрд евро, или 30%, направили на выплаты и услуги в связи с болезнью и медицинским обслуживанием. Вместе эти две категории составили 71,5% общей суммы.
Наибольшую долю ВВП на социальные выплаты и услуги направляли Австрия (32,4%), Финляндия (32,2%) и Франция (32,1%). Самые низкие показатели зафиксированы в Ирландии (11,7%), на Мальте (13,8%) и в Венгрии (16,7%).
В денежном выражении расходы выросли во всех странах ЕС. Самый значительный рост отмечен в Хорватии (+15,4%), Болгарии (+12,1%) и Литве (+11,6%). Наименьший рост зафиксирован в Греции (+0,6%), Румынии (+0,7%) и Финляндии (+1,3%).
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