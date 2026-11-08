В Латвии расходы на социальную защиту существенно меньше, чем в большинстве других стран ЕС

В целом по Евросоюзу крупнейшей статьей остается обеспечение по старости. На него в 2025 году пришлось 2 трлн 152 млрд евро, или 41,5% всех расходов. Еще 1 трлн 556 млрд евро, или 30%, направили на выплаты и услуги в связи с болезнью и медицинским обслуживанием. Вместе эти две категории составили 71,5% общей суммы.