Несмотря на все проблемы, airBaltic остается крупнейшей авиакомпанией в аэропорту Таллина

Всего в октябре Таллинский аэропорт обслужил почти 375 000 пассажиров. Это на 7,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и рекордный показатель для октября. Предыдущий рекорд, установленный в октябре 2025 года, был превышен примерно на 26 000 пассажиров.