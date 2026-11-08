Таллинский аэропорт (на фото) обслуживает примерно вдвое меньше пассажиров, чем Рижский.
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Несмотря на все проблемы, airBaltic остается крупнейшей авиакомпанией в аэропорту Таллина
airBaltic осталась крупнейшей авиакомпанией Таллинского аэропорта в октябре. Об этом сообщает rus.err.ee.
На долю латвийской airBaltic пришлось 23% пассажиров против 27% месяцем ранее. Венгерская Wizz Air заняла второе место с долей 15%, тогда как в сентябре этот показатель составлял 16%, выясняется из данных аэропорта.
Всего в октябре Таллинский аэропорт обслужил почти 375 000 пассажиров. Это на 7,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и рекордный показатель для октября. Предыдущий рекорд, установленный в октябре 2025 года, был превышен примерно на 26 000 пассажиров.
Всего регулярные и чартерные рейсы из Таллина обслуживали 24 авиакомпании, предлагавшие возможность вылета по 55 маршрутам.
За первые десять месяцев года Таллинский аэропорт обслужил 3,27 миллиона пассажиров - на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.