До +10 градусов и небольшие дожди: какой будет погода в Латвии в воскресенье
Фото: flickr/rigasdome
В Латвии

До +10 градусов и небольшие дожди: какой будет погода в Латвии в воскресенье

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В воскресенье, 8 ноября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако местами небо будет проясняться. На морском побережье воздух прогреется до +10 градусов.

Ночью местами образуется туман. Температура воздуха составит +2…+5 градусов, на побережье - до +8 градусов.

Днем будет дуть западный ветер со скоростью 2-6 метров в секунду. Местами появятся прояснения, а в отдельных районах на востоке страны ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +5…+10 градусов.

В Риге ночью будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ожидается слабый северо-западный и западный ветер, температура воздуха составит +5…+7 градусов.

Днем в столице сохранится преимущественно облачная погода. Будет дуть слабый западный ветер, а к середине дня воздух прогреется до +8 градусов.

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