В Латвии
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До +10 градусов и небольшие дожди: какой будет погода в Латвии в воскресенье
В воскресенье, 8 ноября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако местами небо будет проясняться. На морском побережье воздух прогреется до +10 градусов.
Ночью местами образуется туман. Температура воздуха составит +2…+5 градусов, на побережье - до +8 градусов.
Днем будет дуть западный ветер со скоростью 2-6 метров в секунду. Местами появятся прояснения, а в отдельных районах на востоке страны ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +5…+10 градусов.
В Риге ночью будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ожидается слабый северо-западный и западный ветер, температура воздуха составит +5…+7 градусов.
Днем в столице сохранится преимущественно облачная погода. Будет дуть слабый западный ветер, а к середине дня воздух прогреется до +8 градусов.