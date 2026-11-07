"Кровавому зерну - нет!" Сотни людей вышли на протест в Екабпилсе

Кулбергс также предупредил, что односторонний запрет может привести к судебным разбирательствам и дополнительным расходам для государственного бюджета. Обращаясь к участникам протеста, он риторически спросил, у кого в таком случае придется забирать деньги - у учителей, полицейских или работников культуры. Премьер добавил, что страны Балтии уже потребовали прекращения такого транзита на уровне ЕС.