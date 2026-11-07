"Кровавому зерну - нет!" Сотни людей вышли на протест в Екабпилсе
Фото: Социальные сети
В Екабпилсе сотни людей потребовали прекратить перевозку российского зерна через Латвию.
В Латвии

"Кровавому зерну - нет!" Сотни людей вышли на протест в Екабпилсе

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В Латвии планируют разработать законопроект, который позволит остановить транзит российского зерна, запретив заключение новых договоров. Об этом в субботу, 7 ноября, на акции протеста "Кровавому зерну - нет!" в Екабпилсе заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.

По словам главы правительства, на следующей неделе документ планируется согласовать между министерствами, после чего направить в Сейм.

"Транзит необходимо остановить. Мы не должны кормить российскую военную машину и давать деньги на уничтожение украинцев", - подчеркнул Кулбергс, признав, что быстро найти решение пока не удалось.

Премьер отметил, что запрет транзита исключительно на уровне Латвии не решит проблему. По его словам, соответствующие ограничения необходимо вводить совместно с Европейским союзом (ЕС), поскольку регулирование транзита относится к компетенции ЕС.

Кулбергс также предупредил, что односторонний запрет может привести к судебным разбирательствам и дополнительным расходам для государственного бюджета. Обращаясь к участникам протеста, он риторически спросил, у кого в таком случае придется забирать деньги - у учителей, полицейских или работников культуры. Премьер добавил, что страны Балтии уже потребовали прекращения такого транзита на уровне ЕС.

Кроме того, на следующей неделе ожидаются первые результаты исследования образцов зерна из транзитных грузов. Проверки должны установить, не перевозится ли через Латвию зерно, незаконно вывезенное с оккупированных украинских территорий.

В субботу в Екабпилсе проходят протесты против транзита российского зерна через Латвию. Участники акции "Кровавому зерну - нет!" требуют полностью запретить перевозку зерна из России и оккупированных территорий Украины по латвийской железной дороге.

Инициатор акции, фермер и общественный активист Гундарс Калве, считает недопустимым, что латвийская транспортная инфраструктура продолжает использоваться для российского экспорта, несмотря на поддержку, которую Латвия оказывает Украине.

Между тем транзит зерна из России через Латвию продолжает увеличиваться. Согласно данным Службы государственных доходов, за первые десять месяцев 2026 года через Латвию перевезли 1,115 миллиона тонн российского зерна. Это в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем составил 357 645 тонн.

Значительно увеличились и перевозки зерна из Беларуси. За десять месяцев текущего года через Латвию транзитом прошло 185 756 тонн белорусского зерна, тогда как за тот же период прошлого года - всего 60,8 тонны.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс раскритиковал непоследовательность правительства, заявив, что страна теряет конкурентоспособность в транзитной отрасли, пока Литва зарабатывает на перевозках российских грузов. 

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