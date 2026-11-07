Молдова может ввести визы для россиян и белорусов

Молдове предстоит согласовать с европейскими требованиями визовый режим в отношении 11 государств. В их числе Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Катар, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Вануату. Сейчас граждане этих стран могут въезжать в Молдову без виз.