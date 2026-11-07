Молдова может ввести визы для россиян и белорусов
Молдова может отменить безвизовый въезд для граждан России, Беларуси и ряда других государств в рамках подготовки к вступлению в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан.
По словам главы правительства, страна намерена продолжать европейскую интеграцию и принимать необходимые для этого решения. Переход к визовым правилам ЕС может потребовать пересмотра действующих условий въезда для иностранцев.
"Мы хотим продолжать европейский путь. Я не готов назвать дату", - сказал Тофан.
Он добавил, что власти должны принимать решения, позволяющие продвигаться к членству в ЕС, если этого требуют европейские нормы.
Молдове предстоит согласовать с европейскими требованиями визовый режим в отношении 11 государств. В их числе Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Катар, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Вануату. Сейчас граждане этих стран могут въезжать в Молдову без виз.
Для россиян пока сохраняется возможность безвизового пребывания в Молдове до 90 дней в течение полугода.