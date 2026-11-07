Один из самых известных заброшенных домов Риги разрушается десятилетиями, и никто не может это остановить
Каждый день сотни рижан и гостей столицы проходят мимо одного из самых известных заброшенных зданий Риги - дома на улице Марияс, 6. Построенное в 1904 году здание в стиле югендстиль, признанное памятником архитектуры местного значения, разрушается уже несколько десятилетий. Несмотря на многочисленные штрафы, добиться его восстановления властям не удается.
Согласно данным Земельной книги, здание принадлежит гражданке Эстонии. Еще в 2015 году Рижская дума официально признала его деградирующим окружающую среду объектом категории B, а в 2018 году приняла решение о принудительном приведении здания в порядок, сообщает LSM.lv.
С тех пор муниципалитет вынес 17 постановлений о штрафах на общую сумму более 65 тысяч евро. Из них свыше 17 тысяч евро до сих пор не уплачены. Владелица регулярно оспаривает решения в суде, однако суд отклоняет ее жалобы. При этом состояние здания не меняется.
Как пояснила представитель Рижского самоуправления Татьяна Смирнова, городские власти действуют в рамках законодательства и не могут просто изъять частную собственность. Конституция защищает права владельцев, а принудительное отчуждение недвижимости допускается лишь в исключительных случаях, когда она необходима для выполнения государственных или муниципальных функций. В данном случае таких оснований нет.
В Министерстве экономики отмечают, что у самоуправления есть и другие инструменты воздействия. Например, штрафы можно увеличивать и начислять каждые семь дней. Кроме того, муниципалитет вправе самостоятельно устранить представляющие угрозу элементы здания, а затем взыскать расходы с собственника.
Заместитель директора департамента строительной политики Министерства экономики Андрис Лазарев отметил, что ему неизвестны случаи применения Рижским самоуправлением последнего механизма на практике.
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Тем временем Рижская дума выписала владелице здания на улице Марияс, 6 очередное постановление о принудительном денежном взыскании.