Один из самых известных заброшенных домов Риги разрушается десятилетиями, и никто не может это остановить

С тех пор муниципалитет вынес 17 постановлений о штрафах на общую сумму более 65 тысяч евро. Из них свыше 17 тысяч евро до сих пор не уплачены. Владелица регулярно оспаривает решения в суде, однако суд отклоняет ее жалобы. При этом состояние здания не меняется.