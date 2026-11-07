В Риге полиция, армия, пограничники и спасатели выяснили, кто лучше управляется с дронами
В латвийской столице состоялись вторые организованные Государственной полицией соревнования беспилотных летательных аппаратов, или дронов, "Тактическое превосходство". Их целью было проверить и улучшить взаимодействие команд пилотов беспилотников, их готовность и навыки в кризисных условиях.
Всего в соревнованиях участвовали десять команд Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной пограничной охраны, Налогово-таможенной полиции и Национальных вооруженных сил. В девяти дисциплинах команды проверили навыки пилотирования и взаимодействия, выполняя задания по преодолению препятствий, обезвреживанию взрывоопасного предмета и разведке внутри здания. В последнем случае главной задачей участников было обследовать помещения и найти предметы с помощью дрона.
В общем зачете первое место заняла 2-я Видземская бригада Земессардзе, второе – команда Государственной пожарно-спасательной службы, а третье – представители Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил Национальных вооруженных сил Латвии.
В этом году соревнования впервые прошли в сотрудничестве с Drone House, с которым Государственная полиция заключила соглашение для совершенствования навыков будущих пилотов дронов. В рамках сотрудничества Drone House предоставил необходимую для соревнований инфраструктуру, дав участникам возможность проверить свои навыки на практике. В дальнейшем сотрудничество расширит возможности практической подготовки пилотов дронов Государственной полиции и повышения уровня их готовности.