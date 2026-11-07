В Риге полиция, армия, пограничники и спасатели выяснили, кто лучше управляется с дронами

В этом году соревнования впервые прошли в сотрудничестве с Drone House, с которым Государственная полиция заключила соглашение для совершенствования навыков будущих пилотов дронов. В рамках сотрудничества Drone House предоставил необходимую для соревнований инфраструктуру, дав участникам возможность проверить свои навыки на практике. В дальнейшем сотрудничество расширит возможности практической подготовки пилотов дронов Государственной полиции и повышения уровня их готовности.