Зима подает первые сигналы.
В Латвии
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Первые снежинки уже здесь! В одном из городов Латвии заметили снег
Утром в субботу, 7 ноября, в Латвии зафиксировали первый снег нынешнего сезона. Об этом свидетельствует информация, опубликованная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.
Первые снежинки были зарегистрированы на метеорологической станции в Резекне. Данные Latvijas Valsts ceļi также подтверждают, что утром 7 ноября в окрестностях Резекне наблюдались осадки при температуре воздуха около +1 градуса.
В прошлом году первый снег в Латвии выпал 12 октября в Балвском крае, а первый снежный покров образовался 14-15 ноября. В 2024 году первые снежинки наблюдались вечером 1 ноября и 2 ноября, тогда как в 2023 году снег впервые выпал уже 8 октября.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Латвии станет холоднее, а температура воздуха временами будет опускаться ниже нуля.