Первые снежинки уже здесь! В одном из городов Латвии заметили снег

В прошлом году первый снег в Латвии выпал 12 октября в Балвском крае, а первый снежный покров образовался 14-15 ноября. В 2024 году первые снежинки наблюдались вечером 1 ноября и 2 ноября, тогда как в 2023 году снег впервые выпал уже 8 октября.