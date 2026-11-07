Ноябрь приготовил несколько зрелищ на ночном небе: метеоры, яркие планеты и суперлуние

Кроме того, 25 ноября Уран окажется в противостоянии с Солнцем. Это период, когда планета находится в особенно выгодном положении для наблюдения с Земли. Но в отличие от Венеры, Юпитера или Сатурна, для поиска Урана желательно иметь хотя бы бинокль, а еще лучше - телескоп. Яркий свет Луны после суперлуния может дополнительно осложнить наблюдения.