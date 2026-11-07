Ноябрь приготовил несколько зрелищ на ночном небе: метеоры, яркие планеты и суперлуние
В ноябре 2026 года жителей Латвии ждут сразу несколько интересных астрономических явлений. В небе можно будет увидеть яркие метеоры, необычное сближение двух планет и суперлуние, во время которого Луна окажется ближе к Земле, чем обычно. Причем для наблюдения за большинством этих событий не понадобится даже телескоп.
11-12 ноября: в небе могут появиться яркие огненные шары
Первое событие, на которое стоит обратить внимание, - метеорный поток Тауриды. На самом деле он состоит из двух потоков: Южных и Северных Таурид. Южные достигли максимальной активности около 5 ноября, а пик Северных ожидается в ночь с 11 на 12 ноября.
Тауриды не отличаются большим количеством метеоров. Даже при идеальных условиях можно рассчитывать примерно на пять метеоров в час. Зато именно этот поток известен особенно яркими вспышками, которые иногда называют огненными шарами.
Такие метеоры могут оставлять заметные светящиеся следы и выглядеть гораздо эффектнее обычных падающих звезд. Они возникают, когда сравнительно крупные частицы космического вещества входят в атмосферу Земли и начинают разрушаться.
В этом году условия для наблюдения Северных Таурид довольно благоприятные. Новолуние наступит 9 ноября, поэтому в ночь максимальной активности потока лунный свет почти не будет мешать наблюдениям.
15-16 ноября: Марс и Юпитер окажутся совсем рядом
В середине ноября произойдет еще одно любопытное событие - видимое сближение Марса и Юпитера. Ранним утром 15 и 16 ноября две планеты окажутся на небосводе на расстоянии примерно 1,2 градуса друг от друга. Для сравнения, это чуть больше двух видимых диаметров полной Луны. При этом различить планеты будет довольно легко. Юпитер выглядит как очень яркая беловатая точка, а Марс имеет характерный красновато-оранжевый оттенок.
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Жителям Латвии стоит смотреть в юго-восточную часть неба до восхода солнца. Особенно удачным временем для наблюдения станет раннее утро 16 ноября. Обе планеты будут хорошо различимы невооруженным глазом, если небо останется ясным.
Разумеется, в действительности Марс и Юпитер не приблизятся друг к другу настолько сильно. Они по-прежнему будут находиться на огромном расстоянии друг от друга, но с Земли покажется, что планеты расположились почти рядом.
17-18 ноября: один из самых известных метеорных потоков года
Еще одно событие ноября - метеорный поток Леониды, который ежегодно привлекает внимание любителей астрономии.
Леониды известны своей скоростью. Частицы, вызывающие метеоры этого потока, влетают в земную атмосферу со скоростью около 71 километра в секунду. Именно поэтому вспышки часто выглядят как стремительные светящиеся полосы на темном небе.
Источник Леонид - остатки кометы 55P/Темпеля - Туттля, через шлейф которых ежегодно проходит Земля.
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В отдельные годы Леониды устраивали настоящие метеорные бури. Например, в 1966 году наблюдатели в Северной Америке сообщали о тысячах метеоров в час. Однако в 2026 году подобного явления не прогнозируется.
В обычных условиях во время максимума можно увидеть до 10-15 метеоров в час, хотя реальное количество зависит от освещенности неба, погоды и места наблюдения.
Пик активности ожидается 17 ноября. NASA рекомендует наблюдать Леониды в предрассветные часы 17 и 18 ноября, после захода Луны, когда небо станет темнее. Для жителей Латвии это тоже наиболее подходящее время.
24 ноября: Луна станет больше и ярче обычного
Одним из самых ярких астрономических событий ноября станет суперлуние, которое произойдет 24 ноября. Так называют полнолуние, совпадающее с периодом, когда Луна находится сравнительно близко к Земле. Дело в том, что орбита нашего естественного спутника не идеально круглая, поэтому расстояние между Луной и Землей постоянно меняется.
Во время ноябрьского суперлуния Луна будет находиться примерно в 361 тысяче километров от Земли. По данным Королевской Гринвичской обсерватории, суперлуние может выглядеть до 7% крупнее и до 15% ярче обычного полнолуния.
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Однако ожидать гигантскую Луну, занимающую половину неба, не стоит. Разница в размерах невооруженным глазом заметна не всегда. Особенно впечатляющей Луна может казаться в момент восхода, когда находится низко над горизонтом. Это связано в том числе с оптической иллюзией, из-за которой наш мозг воспринимает ее как более крупную.
В Латвии точный момент полнолуния наступит 24 ноября в 16:53 по рижскому времени. В Риге Луна взойдет примерно в 14:57, поэтому любоваться ею можно будет уже с наступлением вечерних сумерек.
Ноябрьское полнолуние также традиционно называют Бобровой Луной. Название связано с североамериканскими традициями и периодом, когда бобры активно готовятся к зиме. По данным NASA, это суперлуние станет первым в серии из трех последовательных суперлуний, которые придутся на ноябрь, декабрь и январь.
Какие еще планеты можно увидеть в ноябре
В течение всего ноября после захода солнца можно наблюдать Сатурн. Он будет виден как желтоватая светящаяся точка в южной части неба. В отличие от звезд, свет планет обычно мерцает заметно меньше.
По утрам на востоке будут хорошо заметны Юпитер и Марс. А незадолго до восхода солнца при благоприятных условиях можно увидеть Венеру - один из самых ярких объектов земного неба после Солнца и Луны.
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Кроме того, 25 ноября Уран окажется в противостоянии с Солнцем. Это период, когда планета находится в особенно выгодном положении для наблюдения с Земли. Но в отличие от Венеры, Юпитера или Сатурна, для поиска Урана желательно иметь хотя бы бинокль, а еще лучше - телескоп. Яркий свет Луны после суперлуния может дополнительно осложнить наблюдения.
Где лучше наблюдать звездопады в Латвии
Главное условие для наблюдения метеоров - темное и ясное небо. В центре Риги из-за уличного освещения многие слабые метеоры могут остаться незаметными, поэтому лучше выбрать место за пределами города, подальше от фонарей и освещенных зданий.
При этом вовсе не обязательно отправляться в обсерваторию или брать с собой специальную технику. Метеорные потоки удобнее всего наблюдать невооруженным глазом, поскольку метеоры могут появляться в самых разных частях неба.
NASA советует дать глазам около 30 минут, чтобы привыкнуть к темноте. В это время желательно не смотреть на яркий экран телефона. Чем больше участок неба находится в поле зрения, тем выше шанс заметить метеор.
Правда, в ноябре у любителей астрономии в Латвии есть еще один противник - облачность. Даже самое интересное небесное явление останется невидимым, если небо будет затянуто тучами. Поэтому перед наблюдениями стоит проверить прогноз погоды и выбрать наиболее ясную ночь.