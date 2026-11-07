В Риге велосипедист внезапно потерял сознание и рухнул на дорогу - на помощь пришла случайная прохожая

Женщина оставалась рядом с пострадавшим до прибытия медиков. После этого она дала показания полиции и отправилась по своим делам. Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу. По имеющейся информации, мужчина находился в сознании, а его состояние оценивалось как стабильное.