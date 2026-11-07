В Риге велосипедист внезапно потерял сознание и рухнул на дорогу - на помощь пришла случайная прохожая
В Риге на улице Иерикю произошел неприятный инцидент: мужчина, ехавший на велосипеде, внезапно почувствовал себя плохо и упал прямо на проезжую часть. К счастью, рядом оказалась другая велосипедистка, которая не осталась равнодушной и помогла пострадавшему, сообщает программа "Degpunktā".
Рижанка Инесе ехала на велосипеде позади мужчины, когда тот неожиданно упал. По ее словам, никаких препятствий на велосипедной дорожке не было, поэтому причиной падения, вероятно, стало внезапное ухудшение самочувствия.
"Я ехала за ним, и вдруг он просто упал с велосипеда. Мне кажется, ему стало плохо или... Не знаю", - рассказала Инесе.
Женщина сразу остановилась и подошла к пострадавшему. Мужчина не мог ничего объяснить. По словам очевидца, создавалось впечатление, что он и сам не понимал, что произошло.
Судя по оставшемуся на асфальте пятну крови, велосипедист упал на полосу общественного транспорта. К счастью, в тот момент по ней не проезжали автомобили или автобусы, иначе последствия могли оказаться гораздо тяжелее.
При падении мужчина получил травмы лица.
"Я не могу оценивать его состояние как медик, но у него из носа шла кровь, была гематома. Все это появилось именно в результате падения", - рассказала Инесе.
Женщина оставалась рядом с пострадавшим до прибытия медиков. После этого она дала показания полиции и отправилась по своим делам. Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу. По имеющейся информации, мужчина находился в сознании, а его состояние оценивалось как стабильное.
Полицейские позаботились и о велосипеде пострадавшего. Его не оставили на улице, а отвезли в участок, откуда владелец сможет забрать свое транспортное средство после выздоровления.