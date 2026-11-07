Ринкевич - о рекордном числе нарушений на границе с Беларусью: "Нас постоянно проверяют на прочность"
Латвия может завершить 2026 год с самым большим с 2021 года числом попыток незаконного пересечения границы с Беларусью. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая 6 ноября на торжественном мероприятии по случаю 107-й годовщины основания Государственной пограничной охраны. Глава государства подчеркнул, что происходящее на восточной границе нельзя рассматривать исключительно как проблему нелегальной миграции.
Число попыток пересечения границы приближается к рекорду
По словам президента, в этом году на латвийско-белорусской границе зафиксировано уже около 13 тысяч попыток незаконного пересечения, и до конца года этот показатель может существенно увеличиться.
"Похоже, что в этом году мы достигнем самого большого числа нарушений границы с 2021 года. Я говорю, конечно, о границе Беларуси и Латвии. Согласно имеющейся у меня статистике, речь идет о 13 тысячах, а год еще не закончился", - заявил Ринкевич.
Президент подчеркнул, что охрана восточной границы сегодня имеет гораздо большее значение, чем просто предотвращение незаконного въезда в страну.
"Мы прекрасно понимаем, что это не просто охрана границы. По сути, это первая линия обороны нашего государства", - отметил он.
По мнению Ринкевича, происходящее на границе необходимо воспринимать как непосредственную угрозу государственной безопасности. "Нас постоянно проверяют, постоянно испытывают. Важно, чтобы мы защищали нашу границу с пониманием того, что это не просто нарушение границы, а прямое нападение на независимость и безопасность нашего государства", - подчеркнул президент.
Граница укреплена, но работа не закончена
Ринкевич отметил, что за последнее время государство предприняло ряд шагов для улучшения условий работы пограничников и повышения безопасности границы.
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В частности, недавно президент подписал принятый Сеймом закон, который расширяет правовую защиту сотрудников Государственной пограничной охраны. Кроме того, были приняты решения об улучшении материально-технического обеспечения службы.
По словам главы государства, обустройство государственной границы завершено, однако это не означает, что дальнейшие работы больше не понадобятся.
"Граница никогда не будет окончательно готова. Совершенно ясно, что нам придется и дальше искать способы обеспечить и улучшить ее охрану", - заявил Ринкевич.
Он выразил уверенность, что вопросам безопасности продолжат уделять особое внимание новый Сейм и новое правительство, поскольку защита страны остается одним из главных государственных приоритетов.
Президент поблагодарил пограничников и их семьи
Выступая на торжественном мероприятии, Ринкевич также отметил профессионализм, патриотизм и мотивацию латвийских пограничников. Он напомнил, что укрепление восточной границы - лишь наиболее заметная часть их работы, тогда как многие другие обязанности остаются вне общественного внимания.
Особую благодарность президент выразил семьям сотрудников, которым приходится мириться с ненормированным рабочим графиком и сложностями службы. По его словам, именно близкие лучше других понимают, насколько тяжелой бывает работа пограничников и как много она требует от человека.
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В завершение выступления Ринкевич поздравил сотрудников Государственной пограничной охраны со 107-й годовщиной основания службы, которая отмечается 7 ноября. Он пожелал им сил, выдержки и оптимизма.
Президент также обратил внимание на любопытное совпадение: начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс отмечает день рождения в тот же день, что и возглавляемая им служба.
"С днем рождения вас всех, с днем рождения господина Пуятса!" - завершил выступление Ринкевич.
18 ноября, в День провозглашения Латвийской Республики, в Рижском замке также состоится награждение пограничников высшими государственными наградами.