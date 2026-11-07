Ринкевич - о рекордном числе нарушений на границе с Беларусью: "Нас постоянно проверяют на прочность"

"Похоже, что в этом году мы достигнем самого большого числа нарушений границы с 2021 года. Я говорю, конечно, о границе Беларуси и Латвии. Согласно имеющейся у меня статистике, речь идет о 13 тысячах, а год еще не закончился", - заявил Ринкевич.