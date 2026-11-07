Латвия оказалась куда более богата полезными ископаемыми, чем считалось ранее
Новое исследование латвийских ученых подтверждает, что в стране имеются значительные залежи железосодержащих пород. В железной руде Стайцеле повышено содержание марганца, а в Гарсене местами обнаружена повышенная концентрация кобальта.
Докторант по геологии факультета точных наук и технологий Латвийского университета Дмитрий Воробьев и несколько исследователей отделений геологии и химии LU впервые более чем за 40 лет подробно изучили железорудные залежи Стайцеле и Гарсене с помощью современных аналитических методов. Результаты изложены в статье "Минералогические и геохимические характеристики и происхождение палеопротерозойских железорудных залежей Стайцеле и Гарсене в Латвии", опубликованной в 2026 году в международном научном журнале Bulletin of the Geological Society of Finland.
Железные руды находятся в древнем кристаллическом фундаменте Латвии под мощной толщей осадочных пород. В Стайцеле рудосодержащие породы встречаются примерно на глубине 700 метров, а в Гарсене их верхняя граница находится на глубине около километра. На поверхность они не выходят, поэтому несколько десятилетий назад их обнаружили благодаря сильным магнитным аномалиям. В начале 1980-х годов в этих местах пробурили разведочные скважины, но затем объекты практически не исследовали.
Образцы керна для нового исследования взяли из кернохранилища, которым управляет Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC). Ученые проанализировали их с помощью современных методов микроскопии и спектроскопии. Это позволило уточнить состав руд и условия их образования, а также оценить содержание марганца, кобальта и многих других металлов.
Железо и марганец в Стайцеле
Ранее в Стайцеле обнаружили несколько железорудных толщ. Мощность каждой составляет около 40–50 метров, а их суммарная мощность достигает 228 метров.
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Новые исследования показывают, что содержание оксидов железа в породах составляет от 13,3 до 59,1%. Руды Стайцеле также отличаются значительным содержанием марганца. В отдельных образцах содержание оксида марганца, или MnO, достигает 18,9%, а в магнетите в среднем составляет 3,1%. Поэтому залежи Стайцеле можно рассматривать как потенциальную комплексную железомарганцевую рудную систему. По химическому составу она похожа на известные железомарганцевые рудные системы региона Бергслаген в Швеции и залежи Йыхви в Эстонии.
Железные руды и кобальт в Гарсене
Предыдущие геофизические исследования и буровые работы позволили обнаружить в Гарсене три железорудных слоя суммарной мощностью около 200 метров. В наиболее богатых магнетитовых кварцитах среднее содержание оксида железа достигает 76,5%, а в отдельных образцах – 92,6%. Наиболее богатые образцы руд Гарсене соответствуют железным рудам среднего и высокого качества, которые используются в мировой черной металлургии.
Особый интерес представляет кобальт, связанный с сульфидными минералами – пиритом и пирротином. В отдельных образцах его концентрация достигает почти одного килограмма на тонну породы. В девяти образцах с наиболее высоким содержанием кобальта его средняя концентрация составляла около 555 граммов на тонну.
Пока нельзя утверждать, что в Гарсене имеются ресурсы кобальта, пригодные для промышленного освоения, поскольку повышенная концентрация обнаружена лишь в нескольких интервалах. Тем не менее новые результаты указывают на локальную, но широко распространенную кобальтовую минерализацию, которую следует изучать отдельно.
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В исследованиях 1980–1990-х годов на основании косвенных геофизических данных предполагалось, что железорудные ресурсы Стайцеле и Гарсене составляют несколько миллиардов тонн. В ближайшее время необходимо создать новую пространственную геологическую модель, используя данные существующих скважин и результаты новых геохимических и геофизических исследований. Это позволит уточнить ресурсы руд. В дальнейшем потребуется пробурить новые скважины до кристаллического фундамента.
Ученые подчеркивают, что возможность добычи будет зависеть от содержания металлов, глубины залегания руд, размеров наиболее богатых интервалов, наличия серы и фосфора, затрат на добычу и природоохранных ограничений.