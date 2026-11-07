Латвия оказалась куда более богата полезными ископаемыми, чем считалось ранее

Железные руды находятся в древнем кристаллическом фундаменте Латвии под мощной толщей осадочных пород. В Стайцеле рудосодержащие породы встречаются примерно на глубине 700 метров, а в Гарсене их верхняя граница находится на глубине около километра. На поверхность они не выходят, поэтому несколько десятилетий назад их обнаружили благодаря сильным магнитным аномалиям. В начале 1980-х годов в этих местах пробурили разведочные скважины, но затем объекты практически не исследовали.