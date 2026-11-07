Гости испугались, а бизнес начал скрывать адреса - как дроны ударили по туризму на востоке Латвии
Весной туристический бизнес на востоке Латвии столкнулся с резким падением спроса: после воздушных угроз и активности беспилотников путешественники начали массово отменять бронирования, а некоторые предприниматели даже перестали указывать, где находятся их гостиницы и туристические объекты. Однако к концу лета ситуация заметно улучшилась. Об этом говорится в отчете Министерства экономики, который правительство рассмотрело 6 ноября.
Тысячи отмененных бронирований
По данным Латгальской туристической ассоциации, в первой половине 2026 года из-за геополитической напряженности и происшествий, связанных с безопасностью, в восточных приграничных районах Латвии было отменено не менее 5907 бронирований в гостиницах, гостевых домах и туристических объектах.
Особенно тяжелая ситуация сложилась во второй половине мая, когда число новых бронирований сократилось на 40-60%. Более 80% опрошенных предпринимателей тогда ожидали дальнейшего ухудшения ситуации.
Любопытно, что некоторые владельцы туристического бизнеса даже начали скрывать свое местоположение. Согласно опросу, 58,5% предпринимателей восточного приграничья сознательно перестали подчеркивать в рекламе, где именно находятся их объекты. Причина проста: они не хотели, чтобы потенциальные гости связывали отдых в этом регионе с угрозами безопасности.
Как пытались вернуть туристов
Чтобы исправить ситуацию, в июле государство выделило дополнительное финансирование Латвийскому агентству инвестиций и развития (LIAA). Главная задача заключалась в том, чтобы вернуть интерес путешественников к восточным регионам страны и показать, что здесь по-прежнему есть множество возможностей для отдыха.
Одним из направлений стала поддержка Дней домашних кафе. Финансирование мероприятия увеличили втрое. В результате по всей Латвии в нем приняли участие 568 домашних кафе, которые посетили более 84 тысяч человек.
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В десять раз увеличили и поддержку рекламных кампаний в интернете. В них делали акцент на природе, местной кухне, культурных достопримечательностях и других возможностях для путешествий. К продвижению подключились в том числе блогеры и создатели контента из Литвы и Эстонии. Общая аудитория этих кампаний достигла почти 1,18 миллиона человек.
Кроме того, для зарубежных журналистов и представителей туристического бизнеса организовали ознакомительные поездки по региону. В них участвовали представители Литвы, Эстонии и Польши.
Государственные учреждения также призвали чаще проводить мероприятия непосредственно в восточном приграничье. В общей сложности там были организованы 233 мероприятия, включая конференции, заседания и обучение. Число участников, в том числе местных жителей и приезжих, достигло 93 800 человек.
Летом ситуация начала меняться
Первые признаки восстановления туристического потока появились уже летом, хотя в июне и июле показатели еще оставались ниже прошлогодних.
В июне количество обслуженных туристов было на 6,34% меньше, чем годом ранее, а в июле отставание составляло 5,65%. Однако в августе ситуация изменилась: число гостей выросло на 10,22% по сравнению с августом 2025 года.
Основную роль сыграли жители самой Латвии, которые стали активнее путешествовать по стране. Спрос на внутренний туризм вырос на 12,3%. Положительные изменения наблюдались и среди иностранных гостей.
Улучшение ситуации заметно не только по числу туристов, но и по денежным оборотам предприятий. По данным Службы государственных доходов, в июле 2026 года стоимость сделок в сфере общественного питания восточного приграничья выросла на 12,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - примерно с 3,49 до 3,91 миллиона евро. В гостиничном бизнесе рост составил 8,5%, а у туристических агентств и туроператоров - сразу 30,3%.
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В Министерстве экономики считают, что эти результаты свидетельствуют об эффективности мер, предпринятых для поддержки региона. При этом восстановление туристической активности пока остается частичным.
До прежних показателей еще далеко
Несмотря на положительные изменения, туристическая отрасль Латвии в целом до сих пор не вернулась к уровню, существовавшему до пандемии и войны в Украине.
За первые восемь месяцев 2026 года общее число гостей, обслуженных туристическими объектами размещения в Латвии, было на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Особенно заметно сократилось число иностранных туристов - на 14,7%. Зато количество местных путешественников за это время увеличилось на 30,8%.
Поэтому власти считают важным продолжать поддержку туристического бизнеса, особенно в регионах, которые сильнее других ощущают последствия геополитической напряженности.
Латвия рассчитывает и на помощь Евросоюза
Проблема касается не только Латвии. С похожими трудностями сталкиваются и другие страны, расположенные вдоль восточной границы Европейского союза.
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Еще 23 июля министр экономики Латвии Виктор Валайнс при поддержке представителей Болгарии, Эстонии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии направил совместное письмо Европейской комиссии. В нем страны призвали уделить больше внимания проблемам туризма в восточных приграничных регионах.
В опубликованной 4 ноября стратегии устойчивого туризма Европейского союза эти проблемы получили отдельное внимание. Документ предусматривает развитие инструментов поддержки туристических предприятий, в особенности малого и среднего бизнеса, а также сокращение лишних административных препятствий.
Латвия надеется, что на европейском уровне удастся разработать дополнительные меры помощи приграничным регионам, туристический бизнес которых вынужден работать в условиях повышенной геополитической напряженности.