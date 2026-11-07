Гости испугались, а бизнес начал скрывать адреса - как дроны ударили по туризму на востоке Латвии

Улучшение ситуации заметно не только по числу туристов, но и по денежным оборотам предприятий. По данным Службы государственных доходов, в июле 2026 года стоимость сделок в сфере общественного питания восточного приграничья выросла на 12,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - примерно с 3,49 до 3,91 миллиона евро. В гостиничном бизнесе рост составил 8,5%, а у туристических агентств и туроператоров - сразу 30,3%.