Трагедия на Вентспилсском шоссе: сбивший пешехода водитель сам попал под колеса другой машины

Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 174 ДТП, в которых пострадали девять человек. Среди пострадавших были два велосипедиста. В сфере дорожного движения принято 538 решений об административных правонарушениях, в том числе 219 в связи с превышением скорости и два - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.