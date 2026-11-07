Трагедия на Вентспилсском шоссе: сбивший пешехода водитель сам попал под колеса другой машины
В дорожно-транспортном происшествии у Варкали в пятницу был сбит пешеход, который погиб на месте происшествия, а затем другой автомобиль сбил водителя попавшего в аварию автомобиля, который вышел из него.
Авария произошла примерно в 17:45 в Салской волости Марупского края на Вентспилсском шоссе (A10), где автомобиль Citroen Berlingo наехал на пешехода. После аварии водитель вышел из своей автомашины, и на него наехал автомобиль Toyota Avensis. Водитель Citroen с травмами доставлен в лечебное учреждение.
Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 174 ДТП, в которых пострадали девять человек. Среди пострадавших были два велосипедиста. В сфере дорожного движения принято 538 решений об административных правонарушениях, в том числе 219 в связи с превышением скорости и два - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения начато два процесса об административном правонарушении и восемь уголовных, а за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ - два уголовных процесса.