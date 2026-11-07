Илон Маск объявил о том, что Tesla прекратит выпуск своего самого необычного автомобиля - Cybertruck
Tesla планирует свернуть производство электрического пикапа Cybertruck на заводе в Техасе примерно в середине 2027 года. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. Освободившиеся мощности намерены использовать для увеличения выпуска беспилотного такси Cybercab.
Cybertruck стал одним из самых обсуждаемых автомобилей Tesla благодаря угловатому кузову из нержавеющей стали и футуристическому облику. Пикап представили в 2019 году, однако первые покупатели получили машины лишь в конце 2023-го. Уже презентация запомнилась конфузом – во время демонстрации прочности стекол брошенный металлический шар разбил окно.
Продажи оказались значительно ниже ожиданий. На старте производства Маск прогнозировал ежегодные продажи на уровне 250 тысяч машин. По данным Kelley Blue Book, в 2025 году в США продали 20 237 Cybertruck – на 48% меньше, чем в 2024-м, когда покупателей нашли 38 965 пикапов.
Модель также столкнулась с неоднократными отзывами и проблемами качества, а Tesla несколько раз пересматривала цены. Теперь компания делает ставку на Cybercab, которому Маск отводит центральную роль в развитии сети роботакси.
При этом Маск прямо не уточнил, означает ли решение окончательный отказ от Cybertruck или возможен перенос производства. Как отмечает Reuters, завод в Остине остается единственной известной площадкой Tesla, оснащенной для изготовления специализированных компонентов этой модели. Сам Маск назвал сворачивание выпуска "концом эпохи".