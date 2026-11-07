Илон Маск объявил о том, что Tesla прекратит выпуск своего самого необычного автомобиля - Cybertruck

Продажи оказались значительно ниже ожиданий. На старте производства Маск прогнозировал ежегодные продажи на уровне 250 тысяч машин. По данным Kelley Blue Book, в 2025 году в США продали 20 237 Cybertruck – на 48% меньше, чем в 2024-м, когда покупателей нашли 38 965 пикапов.