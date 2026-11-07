Сказка после заката: в Риге можно прогуляться среди сотен световых инсталляций

Именно эта непредсказуемость делает прогулку интересной. Ты не видишь весь фестиваль сразу и не знаешь заранее, что окажется впереди. Кажется, что уже рассмотрел очередную композицию, но стоит пройти еще несколько метров, и внимание привлекает что-то совершенно новое. Постепенно начинаешь внимательнее смотреть не только по сторонам, но и вверх, на деревья, и вниз, под ноги, чтобы случайно ничего не пропустить.