Сказка после заката: в Риге можно прогуляться среди сотен световых инсталляций
В пятницу, 6 ноября, в Ботаническом саду Латвийского университета открылся фестиваль света "Магия в Ботаническом саду", который продлится почти три месяца. Более 200 световых инсталляций, сказочные персонажи и неожиданные находки на каждом шагу - Otkrito побывал на открытии и узнал, чем организаторы решили удивить посетителей.
Вечером в пятницу в Ботаническом саду было многолюдно. На открытие пришли и взрослые, и семьи с детьми, которым особенно интересно было разглядывать светящихся животных и сказочных существ.
По информации организаторов, для фестиваля подготовили почти двухкилометровый прогулочный маршрут с более чем 200 световыми инсталляциями и тысячами разноцветных огней. Среди них - фантастические существа, птицы, животные, гигантские цветы и целые светящиеся сады. Все это сопровождается музыкой.
Репортаж с открытия фестиваля:
Никогда не знаешь, что ждет за следующим поворотом
Пожалуй, самое интересное в этом фестивале - даже не количество инсталляций, а то, как они расположены. Здесь нет ощущения, что организаторы просто расставили вдоль дорожек несколько сотен светящихся фигур. Многие композиции буквально вписаны в окружающую природу, и именно это делает прогулку особенно увлекательной.
Например, поднимаешь голову и замечаешь сову, которая словно устроилась на ветке дерева. Проходишь немного дальше - и за скамейкой обнаруживается заяц. А потом вдруг прямо под ногами появляются разноцветные бабочки, которые порхают по асфальту благодаря световой проекции.
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Именно эта непредсказуемость делает прогулку интересной. Ты не видишь весь фестиваль сразу и не знаешь заранее, что окажется впереди. Кажется, что уже рассмотрел очередную композицию, но стоит пройти еще несколько метров, и внимание привлекает что-то совершенно новое. Постепенно начинаешь внимательнее смотреть не только по сторонам, но и вверх, на деревья, и вниз, под ноги, чтобы случайно ничего не пропустить.
Можно не только гулять, но и согреться
Фестиваль оказался не только красивым, но и довольно оживленным. Несмотря на ноябрьскую прохладу, посетители подолгу задерживались возле понравившихся композиций, фотографировали друг друга и рассматривали детали. Особенно много внимания светящиеся фигуры привлекали у детей.
На открытии можно было также перекусить. Посетителям предлагали различные сладкие и соленые закуски, а согреться во время вечерней прогулки можно было чаем или напитком из черной смородины.
На осмотр всего маршрута стоит выделить достаточно времени, особенно если хочется останавливаться возле каждой интересной композиции и делать фотографии. Некоторые участки сада хочется рассматривать подольше, а к отдельным фигурам - даже возвращаться, чтобы увидеть их с другого ракурса.
До какого числа продлится фестиваль и сколько стоят билеты?
Фестиваль будет проходить до 31 января 2027 года. Посетить его можно с четверга по воскресенье, а также в дополнительные дни - 18 ноября, 21, 22, 23, 28, 29 и 30 декабря. При этом 24 декабря фестиваль будет закрыт.
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7 и 8 ноября фестиваль работает с 17:30 до 22:00. С 12 ноября до 17 января он будет открываться в 17:00, а с 21 по 31 января - в 17:30. В любой из этих дней последний вход предусмотрен в 21:15.
Стоимость стандартного билета составляет 15,80 евро. Льготный билет за 12,70 евро доступен детям от 6 до 16 лет, студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью. Для детей до пяти лет включительно вход бесплатный в сопровождении взрослого.
Предусмотрены и семейные билеты: для двух взрослых и одного ребенка - 39,90 евро, для двух взрослых и двух детей - 51,40 евро, а для двух взрослых и трех детей - 62,70 евро.
Фестиваль проходит в Ботаническом саду Латвийского университета по адресу: улица Яня Штейнхауэра, 2, Рига. Организаторы напоминают, что для посещения световых инсталляций необходим отдельный билет - обычные билеты и абонементы Ботанического сада не действуют. Во время вечернего мероприятия доступен только специально обозначенный прогулочный маршрут, а остальные экспозиции сада закрыты.