Киров Липман назвал причину, почему Латвия упустила шанс стать одной из богатейших стран мира
У Латвии были порты, мощная промышленность, леса и почти два миллиона жителей, но страна так и не смогла воспользоваться этим потенциалом. Предприниматель Киров Липман считает, что главной ошибкой стала чрезмерная увлеченность политикой вместо развития экономики.
Начало восстановления независимости Латвии у многих ассоциируется с надеждами и эйфорией свободы. Однако для предпринимателя и председателя совета акционерного общества Grindeks Кирова Липмана этот период остался в памяти с горьким чувством из-за упущенных возможностей. Своими оценками он поделился в интервью в рамках дискуссионного цикла "Latvija 2035".
Липман рассматривает развитие страны через призму собственного опыта многолетней работы в промышленности. По его мнению, на протяжении десятилетий главной проблемой Латвии было чрезмерное внимание к политическим процессам при недостаточном внимании к экономической основе государства.
Упущенные возможности 1990-х годов
Вспоминая начало 1990-х, предприниматель говорит о значительных ресурсах, которыми располагала страна, несмотря на небольшое население.
"Я открытый человек и ни от кого не завишу. Мне, как жителю Латвии и ветерану, больно видеть, что такой маленькой стране с населением менее двух миллионов человек и столь мощной инфраструктурой - тремя портами, лесами и огромной производственной базой - не удалось стать одной из самых богатых стран не только Европы, но и всего мира", - заявил Липман.
По его мнению, именно неверный выбор политических приоритетов помешал Латвии реализовать этот потенциал.
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"Маленькая страна слишком много занималась политикой в то время, когда следовало сосредоточиться на экономике. Если бы мы сконцентрировались на экономике, страна бы процветала", - считает предприниматель.
Говоря о конкретных решениях 1990-х годов и приватизации, Липман убежден, что государству следовало действовать более дальновидно и любой ценой сохранять крупные промышленные предприятия. Он напоминает о потенциале портов и производственных мощностей.
"Нам следовало быть умнее и сделать все, чтобы сохранить крупные предприятия и не допустить опустошения портов, ведь тогда спрос был огромным. Мы упустили эту возможность, и это была наша самая большая ошибка", - заявил он.
В качестве одного из примеров Липман приводит историю металлургического предприятия Liepājas Metalurgs. По договоренности с тогдашним премьер-министром Андрисом Шкеле он взялся спасать завод, и на определенном этапе предприятие вновь стало прибыльным. Однако позднее предприниматель был вынужден уйти из-за недобросовестных партнеров и несовершенной правовой среды.
Объясняя свое решение покинуть предприятие, Липманс рассказал, что от него потребовали скрывать прибыль и не платить налоги. "Когда предприятие начало зарабатывать, от меня потребовали скрывать прибыль и не платить налоги, чтобы просто положить деньги себе в карманы. Я никогда бы не согласился на такое предложение, поэтому ушел. И все видят, до чего Liepājas Metalurgs дошел после этого", - отметил предприниматель.
Политика и реальная экономика
Оценивая нынешнюю ситуацию в Латвии, Липман подчеркивает, что политические лозунги не должны подменять экономические расчеты. Сам он предпочитает держаться в стороне от политической жизни.
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"Если говорить о политике, я далек от нее. Моим приоритетом всегда были реальная экономика и финансы, а не теоретические дискуссии", - заявил он.
По мнению предпринимателя, ответственным должностным лицам нередко не хватает практического понимания того, как работает производство. Он вспоминает переговоры с руководителями министерств о планах расширения предприятия и отмечает разрыв между чиновниками и промышленностью.
"Реальная экономика и производство требуют огромных инвестиций, территорий, людей и оборудования. К сожалению, мне пришлось убедиться, что отраслевым министрам часто не хватает понимания того, как эти процессы работают в действительности", - рассказал Липманс.
Скептически он относится и к предположению, что опыт предпринимательской деятельности автоматически означает способность успешно руководить правительством. Комментируя новые политические инициативы и формирование коалиции, Липман подчеркнул, что для управления страной недостаточно быть успешным в бизнесе.
"Не каждый предприниматель является профессионалом в политике. Чтобы руководить правительством, нужно уметь очень грамотно выбирать союзников и не ввязываться во внутренние споры, поскольку взаимные конфликты не приведут к результату", - считает он.
Свою позицию о необходимости развивать собственную основу Липманс иллюстрирует и примером латвийского хоккея, которым руководил на протяжении двух десятилетий. По его мнению, нельзя строить устойчивую систему, полагаясь только на зарубежные ресурсы и отдельных звезд.
"Мы гордимся игроками, выступающими в зарубежных лигах, но в сборной не должны играть только те, кто приезжает из-за границы. Нам нужно гораздо целенаправленнее развивать и укреплять собственный чемпионат, потому что именно он является основой всей системы", - подчеркнул предприниматель.
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Что необходимо Латвии для процветания к 2035 году
Говоря о будущем страны и перспективах до 2035 года, Липман отмечает, что для оптимизма есть основания, но только при условии серьезного изменения принципов взаимодействия в государственном управлении.
Опираясь на опыт работы в фармацевтической отрасли, он выделяет независимость, инвестиции в сотрудников и своевременную диверсификацию рынков в западном направлении и в Азии. Именно такая стратегия, по его словам, позволила Grindeks добиться оборота в сотни миллионов евро.
Свою главную мотивацию в бизнесе предприниматель связывает не с деньгами, а с результатами работы.
"Главным в моей жизни были не деньги, а удовлетворение от проделанной работы. Я искренне радуюсь, когда вижу положительный результат своих усилий, как это было, когда я поднимал Liepājas Metalurgs, а позднее развивал Grindeks", - признался Липман.
Говоря о будущем Латвии, он подчеркивает, что благополучие страны будет зависеть от способности преодолеть внутреннюю разобщенность. "Если у нас будет дееспособное и профессиональное правительство, Латвия сможет достичь очень высокого уровня благосостояния. Но если политики не смогут найти общий язык и будут заниматься только взаимной критикой, мы останемся там же, где находимся сейчас", - заключил предприниматель.