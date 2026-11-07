Киров Липман назвал причину, почему Латвия упустила шанс стать одной из богатейших стран мира

"Я открытый человек и ни от кого не завишу. Мне, как жителю Латвии и ветерану, больно видеть, что такой маленькой стране с населением менее двух миллионов человек и столь мощной инфраструктурой - тремя портами, лесами и огромной производственной базой - не удалось стать одной из самых богатых стран не только Европы, но и всего мира", - заявил Липман.