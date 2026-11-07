Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:12
Суббота в Латвии будет преимущественно сухой, но без солнца
В субботу жителям Латвии не придется сильно опасаться дождя: синоптики обещают преимущественно сухую погоду, хотя солнце будет редко выглядывать из-за облаков.
Небольшой дождь возможен лишь местами. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, на побережье его порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +4...+9 градусов.
В Риге также преимущественно будет облачно. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым или умеренным, западного направления. В середине дня воздух прогреется до +8 градусов.