TikTok затягивает людей в бесконечный просмотр негативного контента - возможно, придется менять алгоритм
Владельцам TikTok может грозить многомиллионный штраф в Европе. Еврокомиссия считает, что алгоритм платформы затягивает пользователей в бесконечный просмотр однотипных видео, что может вредить психическому здоровью, особенно подростков.
В пятницу Европейская комиссия пришла к предварительному выводу, что TikTok нарушает Закон о цифровых услугах (DSA), поскольку его система рекомендаций вовлекает пользователей в паттерны повторяющегося потребления контента. Лента TikTok "Для вас" ("For You") предлагает пользователям непрерывный поток персонализированных видео, в том числе связанных с проблемами психического здоровья и восприятием собственного тела. Чем больше пользователь смотрит контент определенного типа, тем активнее алгоритм TikTok рекомендует похожие материалы. Постоянное и повторяющееся предложение контента, связанного, например, с темами грусти, изоляции или внешности, может нанести вред. Это способно нанести ущерб психическому здоровью пользователей, особенно уязвимых взрослых и подростков.
Исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила: "Каждый раз, когда кто-то смотрит видео в TikTok или отмечает его как понравившееся, алгоритм использует это и направляет пользователя в паттерн повторяющегося потребления контента, избежать которого непросто. Закон о цифровых услугах обязывает платформы нести ответственность за негативное влияние рекомендательных систем. Опубликованные сегодня предварительные выводы еще раз показывают, что TikTok должен начать более решительно заботиться о благополучии своих пользователей, включая несовершеннолетних".
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Оценка рисков
Предварительный вывод комиссии заключается в том, что TikTok не провел надлежащей оценки того, как алгоритм может вводить пользователей в заблуждение и ставить под угрозу их самочувствие. При рекомендации контента учитывается информация о привычках пользователя, например, какие видео он смотрит и что ему нравится. Если пользователь постоянно смотрит контент, связанный с похудением и внешностью, система интерпретирует это как положительный интерес к теме и рекомендует все больше похожих материалов.
Повторный контакт с таким контентом может серьезно ухудшить самочувствие пользователей, в частности, усилить грусть, тревогу и недовольство своим телом, снизить самооценку или усугубить уже имеющиеся расстройства пищевого поведения и проблемы с психическим здоровьем.
Хотя TikTok и предпринял некоторые шаги для смягчения этого опасного побочного эффекта, по мнению комиссии, они не принесли результата. Рекомендации предлагать разнообразный контент не решают проблему в достаточной мере, поскольку однотипные материалы, в том числе связанные с психическими расстройствами и внешностью, продолжают демонстрироваться многократно. Инструменты контроля не позволяют пользователям эффективно управлять тем, что им рекомендуется.
Например, нажатия кнопки "Не интересует" может быть недостаточно для изменения рекомендаций. Алгоритм при подборе контента считает более важным время просмотра, а не предпочтения пользователя. На данном этапе расследования комиссия считает, что TikTok должен изменить саму структуру подачи контента пользователям. Например, следует в большей степени опираться на собственные предпочтения пользователей, а не на просмотр уже рекомендованного контента. Также необходимо расширить возможности и удобство пользовательского контроля и регулярно тестировать алгоритм.
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Дальнейшие шаги
У TikTok есть возможность ознакомиться с документами комиссии и представить письменный ответ на ее предварительные выводы. Если позиция комиссии окончательно подтвердится, она может вынести решение о несоблюдении обязательств, после чего может быть наложен штраф в зависимости от характера, серьезности, повторяемости и продолжительности нарушения. Сумма штрафа может достигать 6% от общего годового мирового оборота поставщика услуг.
Предварительные выводы комиссии являются частью официального расследования на предмет соответствия TikTok Закону о цифровых услугах.