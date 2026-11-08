TikTok затягивает людей в бесконечный просмотр негативного контента - возможно, придется менять алгоритм

Предварительный вывод комиссии заключается в том, что TikTok не провел надлежащей оценки того, как алгоритм может вводить пользователей в заблуждение и ставить под угрозу их самочувствие. При рекомендации контента учитывается информация о привычках пользователя, например, какие видео он смотрит и что ему нравится. Если пользователь постоянно смотрит контент, связанный с похудением и внешностью, система интерпретирует это как положительный интерес к теме и рекомендует все больше похожих материалов.