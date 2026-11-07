Можно ли быть патриотом и покупать заграничное? За экономящих латвийцев вступился священник
Цены на продукты и общая стоимость жизни в Латвии настолько выросли, что многие покупатели вынуждены выбирать самые дешевые товары, даже если они произведены не в Латвии. Священник Кристс Калниньш считает, что оценивать патриотизм людей по содержимому их продуктовых корзин неправильно.
В Латвии важно поддерживать местных производителей и покупать продукты латвийских фермеров. Однако в нынешних экономических условиях далеко не каждый покупатель может позволить себе отдавать предпочтение отечественным товарам. Об этом в программе "Preses klubs" на TV24 заявил священник Кристс Калниньш, рассуждая о патриотизме и поддержке латвийских производителей.
По его словам, заметный рост цен заставляет людей прежде всего думать о том, как сократить повседневные расходы. Поэтому неудивительно, что покупатели все чаще обращают внимание на стоимость продуктов и выбирают наиболее доступные варианты. "Сегодня, учитывая стоимость жизни, цены на продукты очень сильно выросли. Неудивительно, что люди сейчас ищут самые дешевые товары. Когда я иду за покупками, я обращаю внимание на то, латвийский это продукт или нет. Если есть возможность, выбираю латвийские товары.
Но я также понимаю, что в нынешней ситуации люди действительно могут отдавать предпочтение самому дешевому варианту, потому что стоимость жизни сейчас очень сильно увеличилась", - объяснил Калниньш.
Священник подчеркнул, что хотел бы видеть больше поддержки латвийских фермеров со стороны покупателей. По его мнению, приобретение продуктов местного производства действительно важно, поскольку таким образом жители помогают отечественным производителям. Однако он не считает, что выбор товаров в магазине может служить мерилом патриотизма.
"Я хотел бы, чтобы мы все поддерживали латвийских фермеров и покупали их продукцию - все, что произведено в Латвии. Но я не знаю, становлюсь ли я от этого более патриотичным или нет", - рассуждает Калниньш. Он напомнил, что проявлять любовь к своей стране можно по-разному. Если у человека не хватает денег на основные расходы, требовать от него дополнительных затрат ради покупки более дорогих местных продуктов было бы несправедливо.
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"Если человеку не хватает денег, чтобы заплатить за аренду жилья и коммунальные услуги, то, наверное, это вряд ли имеет какое-то отношение к патриотизму", - отметил священник.