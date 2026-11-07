Можно ли быть патриотом и покупать заграничное? За экономящих латвийцев вступился священник

"Я хотел бы, чтобы мы все поддерживали латвийских фермеров и покупали их продукцию - все, что произведено в Латвии. Но я не знаю, становлюсь ли я от этого более патриотичным или нет", - рассуждает Калниньш. Он напомнил, что проявлять любовь к своей стране можно по-разному. Если у человека не хватает денег на основные расходы, требовать от него дополнительных затрат ради покупки более дорогих местных продуктов было бы несправедливо.