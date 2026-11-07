Рижский полумарафон включили в новую международную серию SuperHalfs Europa
В Ригу в ближайшие годы может приехать еще больше иностранных бегунов: столичный полумарафон вошел в новую европейскую серию престижных забегов. Вместе с ним в проект включены еще пять городов, а первый сезон стартует уже в 2027 году.
Рижский полумарафон вошел в новую серию соревнований SuperHalfs Europa, созданную международной организацией SuperHalfs, сообщили представители Rimi Rīgas maratons. Помимо Риги, участниками новой серии стали полумарафоны в Стокгольме, Вене, Варшаве, Белграде и Неаполе.
Руководитель команды организаторов Rimi Rīgas maratons Айгарс Нордс считает, что включение Риги в SuperHalfs Europa станет важным шагом для города. По его словам, это поможет привлечь больше иностранных участников и внесет значительный вклад в развитие массового спорта, индустрии гостеприимства и экспорта Риги.
Радость по поводу этого события выразил и мэр Риги Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"). Он подчеркнул, что новый статус откроет для столицы дополнительные возможности по привлечению бегунов и туристов со всего мира.
Первый сезон SuperHalfs Europa начнется в 2027 году. Первым участников примет Неаполь - соревнования там состоятся в феврале. Рижский этап запланирован на май.
Тысячи марафонцев заполнили улицы Риги (17.05.2026)
В воскресное утро на улицы Риги вышли тысячи марафонцев, открыв главный и самый массовый день марафона.
Как сообщалось, в этом году Rimi Rīgas maratons прошел уже в 36-й раз. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 46 313 человек из 116 стран. На классическую марафонскую дистанцию заявились не менее 3500 участников, на полумарафон - более 7000, на дистанцию 10 километров - около 7000, а на популярный забег на шесть километров - примерно 10 000 человек. В эстафетах, где участники вдвоем или вчетвером преодолевали дистанции полумарафона и марафона, выступили почти 200 команд.