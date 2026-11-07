Рижский полумарафон включили в новую международную серию SuperHalfs Europa

Как сообщалось, в этом году Rimi Rīgas maratons прошел уже в 36-й раз. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 46 313 человек из 116 стран. На классическую марафонскую дистанцию заявились не менее 3500 участников, на полумарафон - более 7000, на дистанцию 10 километров - около 7000, а на популярный забег на шесть километров - примерно 10 000 человек. В эстафетах, где участники вдвоем или вчетвером преодолевали дистанции полумарафона и марафона, выступили почти 200 команд.