"Мы вас убиваем для какой-то важной цели": идеолог "русского мира" обратился к украинцам
"Мы вас любим и уважаем, даже если вынуждены убивать", - заявил идеолог "русского мира" Александр Дугин, объясняя войну против Украины некими высшими целями. Его слова прозвучали в российском пропагандистском проекте, посвященном так называемой Малороссии.
Идеолог "русского мира" Александр Дугин заявил, что Россия любит и уважает украинцев, но убивает их ради "очень важной цели".
"Мы все в этой войне очень многое потеряли, поэтому я хочу обратиться к тем, кто пока находится по другую сторону. Мы вас любим, мы вас уважаем, и даже если мы вынуждены вас убивать, мы делаем это, стреляя в сердце, в лицо, в голову собственным братьям и сестрам. Это очень тяжело, но мы это делаем для какой-то очень важной цели. Мы даже осознавать этого не можем. Эта цель превышает все наши формальные объявленные, декларированные задачи. Мы делаем это во имя спасения, во имя преображения", - заявил Дугин.
"Мы с вами едины, мы делаем это во имя того, чтобы мы были с вами одним, потому что мы с вами одно", - добавил он. 64-летний "политический философ" Дугин, которого называют "мозгом Путина", выступил с этими шокирующими заявлениями в рамках российского пропагандистского проекта "Метафизика Малороссии".
Многие считают, что именно труды Дугина в значительной степени повлияли на убеждения российского диктатора Владимира Путина о том, что украинского народа якобы не существует, Украина не должна существовать как государство и представляет собой искусственное образование.
Термином "Малороссия" российские пропагандисты называют восточные и южные области Украины. В Российской империи эти территории когда-то были объединены в одно административно-территориальное образование с таким названием.
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При этом неизвестно, когда именно была записана передача, фрагмент которой распространился в социальных сетях. 4 ноября Дугин сообщил в своем Telegram-канале о завершении пропагандистского проекта. Всего было выпущено десять передач, в которых участвовали российские пропагандисты, военные и другие выступающие.
В 2014 году Дугин приветствовал и оправдывал аннексию Крыма, а после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году постоянно призывает к полному уничтожению Украины.
20 августа 2022 года в автомобиле взорвали его 29-летнюю дочь Дарью. Она пошла по стопам отца, став пропагандисткой и активной сторонницей войны против Украины. Тогда СМИ сообщали, что Дугин собирался ехать вместе с дочерью, но в последний момент передумал.
Федеральная служба безопасности России уже через два дня заявила, что убийство раскрыто, а за ним якобы стоят украинские спецслужбы. По версии ФСБ, исполнительница Наталья Вовк уехала в Эстонию. Двух других фигурантов, которых российские следователи назвали ее "соучастниками", Андрея Кузнецова и Александра Сучкова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.