"Мы вас убиваем для какой-то важной цели": идеолог "русского мира" обратился к украинцам

"Мы все в этой войне очень многое потеряли, поэтому я хочу обратиться к тем, кто пока находится по другую сторону. Мы вас любим, мы вас уважаем, и даже если мы вынуждены вас убивать, мы делаем это, стреляя в сердце, в лицо, в голову собственным братьям и сестрам. Это очень тяжело, но мы это делаем для какой-то очень важной цели. Мы даже осознавать этого не можем. Эта цель превышает все наши формальные объявленные, декларированные задачи. Мы делаем это во имя спасения, во имя преображения", - заявил Дугин.