"Звезда, которая сияла так ярко, постепенно начинает гаснуть": политолог оценил перспективы Кулбергса

"Мы лучше всего узнали Кулбергса как оппозиционера в Сейме, а не как представителя правящей коалиции. Но уже некоторое время он находится вне удобных кресел оппозиции. Теперь нельзя только критиковать, нужно и самому что-то создавать", - пояснил политолог.