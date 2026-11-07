"Звезда, которая сияла так ярко, постепенно начинает гаснуть": политолог оценил перспективы Кулбергса
Первоначальный политический успех кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса постепенно сходит на нет, а переговоры о создании правительства затягиваются. Политолог Янис Икстенс считает, что одна из причин может заключаться в отсутствии единства внутри самой фракции "Объединенного списка".
Процесс формирования правительства и затянувшиеся паузы в переговорах показывают, что создание нового кабинета министров окажется не таким гладким, как казалось поначалу. Первоначальный подъем кандидата на пост премьер-министра Андриса Кулбергса ("Объединенный список") начинает ослабевать. Такое мнение в эфире программы "Nedēļa. Post scriptum" на TV24 высказал политолог, профессор Латвийского университета Янис Икстенс.
Отвечая на вопрос, не начинает ли заканчиваться "звездный час" Кулбергса, эксперт с улыбкой заметил: "На то он и час, чтобы когда-нибудь закончиться". При этом он добавил: "Но мне жаль, что звезда, которая так ярко вспыхнула, постепенно начинает гаснуть".
Среди основных причин трудностей при формировании правительства Икстенс назвал несколько факторов, связанных как с политическим опытом самого Кулбергса, так и с процессами внутри его партии.
"Мы лучше всего узнали Кулбергса как оппозиционера в Сейме, а не как представителя правящей коалиции. Но уже некоторое время он находится вне удобных кресел оппозиции. Теперь нельзя только критиковать, нужно и самому что-то создавать", - пояснил политолог.
По его словам, политический опыт Кулбергса довольно ограничен, а сейчас он оказался в принципиально иной ситуации, в которой дела идут не так успешно, как можно было ожидать.
Профессор Латвийского университета также обратил внимание на то, что руководство крупной парламентской фракцией, которое со стороны может выглядеть преимуществом, на практике создает дополнительные сложности. "У меня начинает складываться впечатление, что эта фракция вовсе не такая единая, как может показаться. И, возможно, именно поэтому процесс идет так медленно", - предположил Икстенс.
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Как сообщалось, после начала работы 15-го Сейма президент Латвии Эдгар Ринкевичс поручил политику "Объединенного списка" Кулбергсу сформировать новое правительство. Ранее кандидат на пост премьера выражал надежду представить модель нового кабинета министров к середине ноября.
Сейчас рассматриваются несколько возможных сценариев: сотрудничество "Объединенного списка" с Национальным объединением и "Новым Единством", создание правительства "Объединенного списка" и Национального объединения, а также формирование правительства меньшинства во главе с "Объединенным списком", которое в основном опиралось бы на поддержку партии "Латвия на первом месте".