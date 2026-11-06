Найдено тело 21-летнего художника Расмуса Марка Иванова, который пропал в конце октября

Издание Satori сообщает, что Иванов дважды номинировался на Балтийскую премию молодым художникам Young Painter Prize, был финалистом конкурса SEB stipendija glezniecībā, создал две персональные выставки - Gaismas ligzda в Тарту и Starptelpas в Риге, а также участвовал в нескольких международных групповых выставках. Его работы вошли в коллекцию Министерства культуры Латвии и частные собрания. Кроме того, он был одним из основателей экспериментального художественного пространства Sakne.