Найдено тело 21-летнего художника Расмуса Марка Иванова, который пропал в конце октября
21-летний талантливый художник нового поколения Расмус Марк Иванов найден мертвым. В конце октября его объявили пропавшим без вести.
28 октября этого года молодой человек отправился в Литву из Риги, с улицы Баускас, но домой не вернулся. В связи с его исчезновением Госполиция объявила его в розыск и обратилось к общественности за помощью. К сожалению, поиски завершились трагически - молодого человека нашли мертвым.
В Госполиции сообщили, что имеющаяся в их распоряжении информация не указывает на признаки преступления. Более подробные обстоятельства смерти молодого человека не раскрываются.
Издание Satori сообщает, что Иванов дважды номинировался на Балтийскую премию молодым художникам Young Painter Prize, был финалистом конкурса SEB stipendija glezniecībā, создал две персональные выставки - Gaismas ligzda в Тарту и Starptelpas в Риге, а также участвовал в нескольких международных групповых выставках. Его работы вошли в коллекцию Министерства культуры Латвии и частные собрания. Кроме того, он был одним из основателей экспериментального художественного пространства Sakne.