В Валке отменили рождественские подарки для детей и пенсионеров из-за нехватки денег
В Валке в этом году дети и пенсионеры останутся без традиционных рождественских подарков. Из-за критического финансового положения самоуправление вынуждено отказаться от праздничных наборов и призывает жителей искать рождественское настроение на совместном мероприятии.
Как пояснили в муниципалитете, такое решение связано с начатым процессом финансовой стабилизации и необходимостью соблюдать указания Министерства финансов и Государственного контроля относительно добровольных инициатив самоуправлений и порядка их реализации.
Вместо традиционных подарков муниципалитет предлагает жителям создать праздничное настроение вместе 18 декабря на рождественской ярмарке Валка-Валга. Гостей угостят пряниками и горячим чаем, а также предоставят возможность встретиться с Дедом Морозом.
Как сообщалось, 29 октября депутаты думы Валкского края приняли решение начать процесс финансовой стабилизации самоуправления. Председатель думы Валкского края Вент Арманд Крауклис признал, что финансовое положение муниципалитета настолько критическое, что стабилизация стала неизбежной.