Рига, Лиепая и Резекне в зоне риска - качество воздуха может не соответствовать новым нормам ЕС
6 ноября 2026 года Кабинет министров Латвии утвердил поправки, подготовленные Министерством умного управления и регионального развития, предусматривающие выделение дополнительных 1,47 миллиона евро из Европейского фонда регионального развития на снижение загрязнения воздуха в Риге, Лиепае и Резекне.
Как пояснили в министерстве, финансирование также поможет городам подготовиться к более строгим требованиям Европейского союза в отношении качества воздуха, которые должны быть выполнены к 2030 году.
"Дополнительное финансирование позволит подключить муниципальные здания к системе централизованного теплоснабжения, расширить зеленые зоны, обеспечить чистоту улиц, снизить загрязнение воздуха и улучшить городскую среду", - подчеркнул министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс.
Новая директива Европейского союза о качестве воздуха устанавливает более строгие предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. Эти показатели необходимо будет обеспечить к 2030 году.
В Риге, Лиепае и Резекне выявлен повышенный риск того, что города не смогут соответствовать установленным нормативам качества воздуха. Поэтому власти считают необходимым уже сейчас принимать дополнительные меры по сокращению загрязнения.
Все три самоуправления уже реализуют проекты по улучшению качества воздуха и подтвердили готовность расширить их в соответствии с городскими программами.
В частности, дополнительные мероприятия предусматривают расширение зеленых зон, подключение зданий к централизованному теплоснабжению, замену дорожного покрытия, а также приобретение оборудования для механизированной уборки тротуаров и влажной очистки улиц. Ожидается, что эти меры помогут снизить загрязнение воздуха, улучшить городскую среду и обеспечить дополнительную защиту здоровья населения.
Дополнительные 1,47 миллиона евро будут выделены за счет перераспределения неиспользованных средств других мероприятий Европейского фонда регионального развития, находящихся в ведении Министерства умного управления и регионального развития и также направленных на улучшение качества воздуха.