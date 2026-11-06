Сейму Латвии исполняется 104 года: удивительные факты из истории парламента, о которых знают не все

За прошедшее столетие существенно изменилась и повседневная работа парламента. В первые годы депутаты собирались на заседания преимущественно по вечерам, поскольку для многих политика не была единственным занятием. Во время голосования парламентарии вставали со своих мест или использовали избирательные бюллетени.