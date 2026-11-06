Сейму Латвии исполняется 104 года: удивительные факты из истории парламента, о которых знают не все
7 ноября парламент Латвии отмечает свой день рождения - исполняется 104 года со дня первого заседания Сейма. В этот же день в 1922 году вступил в силу основной закон страны - Конституция (Сатверсме), определяющая государственное устройство и принципы осуществления власти.
История Сейма тесно связана с судьбой Латвии - становлением демократии, сложными испытаниями, утратой независимости и ее восстановлением.
Первые четыре созыва парламента проработали неполных 12 лет - до государственного переворота 1934 года. В период авторитарного режима и последующих оккупаций деятельность парламента была невозможна. После почти 60-летнего перерыва Сейм возобновил работу в 1993 году, продолжив нумерацию довоенных созывов. Это стало подтверждением принципа непрерывности существования Латвийского государства.
За прошедшее столетие существенно изменилась и повседневная работа парламента. В первые годы депутаты собирались на заседания преимущественно по вечерам, поскольку для многих политика не была единственным занятием. Во время голосования парламентарии вставали со своих мест или использовали избирательные бюллетени.
Первая женщина была избрана в Сейм в 1931 году. Наибольшее число женщин-депутатов было избрано в трех последних созывах: в 13-й Сейм - 31 женщина, в 14-й - 30, а в 15-й - 38.
Первоначально срок полномочий одного созыва Сейма составлял три года. В 1996 году, во время работы 6-го Сейма, его увеличили до четырех лет.
После восстановления независимости для прохождения в парламент был установлен избирательный барьер сначала в размере 4%, а позднее - 5%. Это позволило существенно сократить политическую раздробленность.
Историю Сейма формировали и яркие личности. Дольше всех пост председателя парламента занимал Паулс Калниньш - почти десять лет. Его избирали председателем Сейма во втором, третьем и четвертом созывах.
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Одним из символов латвийского парламентаризма остается здание Сейма на улице Екаба, 11, в Риге. Оно используется для нужд парламента с самого начала его существования - уже депутаты первого созыва проводили заседания в этом здании Старой Риги.
Сегодня здание Сейма является не только местом работы депутатов, но и значимым памятником культуры, который могут посетить все желающие.
В честь 104-й годовщины парламента и в память о людях, внесших вклад в его историю, председатель Сейма Эдвард Смилтенс, члены президиума, депутаты и сотрудники парламента в пятницу, 6 ноября, приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы.