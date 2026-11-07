Издание Forbes объяснило, в каком случае Запад может ударить по РФ
Если Россия нанесет прицельный удар по иностранному посольству в Украине, государство, которое оно представляет, может получить основания для военного ответа в порядке самообороны. Такую оценку в интервью Forbes дал Кристиан Марксен, специалист по международному праву.
Поводом для публикации стало предупреждение российского МИД иностранным дипломатам в Киеве. Как пишет Forbes, Москва призвала их покинуть Украину на фоне угроз новых массированных ударов. Издание рассматривает гипотетический сценарий, при котором целью российской атаки становится сама дипломатическая миссия.
Статья 51 Устава ООН закрепляет право государства на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. По словам Марксена, вопрос о том, распространяется ли это право на государство, чье посольство атаковали за рубежом, давно обсуждается юристами. Здание посольства находится на территории принимающей страны, однако дипломатическая миссия официально представляет свое государство и выполняет от его имени важные функции. Поэтому, считает Марксен, преднамеренный удар достаточной тяжести может быть квалифицирован как вооруженное нападение на само государство.
В качестве исторического примера эксперт приводит захват посольства США в Тегеране в 1979 году. После захвата здания и взятия американских дипломатов в заложники Вашингтон сослался в Совете Безопасности ООН на право на самооборону. Этот случай показывает, что государства уже прибегали к такой правовой аргументации при нападении на дипломатическую миссию за рубежом.
В случае с Киевом правовая оценка зависела бы от обстоятельств конкретной атаки, в том числе от того, была ли дипмиссия выбрана целью и насколько серьезным оказался удар. Именно при таких условиях, по оценке Марксена, пострадавшая страна могла бы обосновать ответные действия на российской территории правом на самооборону.
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В начале октября российский МИД призвал иностранных граждан и дипломатов, находящихся в Киеве, покинуть украинскую столицу и вообще не приезжать в Украину. В Москве тогда заявили, что "ответственность за возможные негативные последствия полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение".
В ходе полномасштабного вторжения РФ уже несколько раз наносила ущерб западным посольствам и дипмиссиям. В частности, в начале августа этого года незначительные повреждения получило посольство Литвы, а в июле, как сообщал Otkrito.lv, в результате удара РФ по Славянску было разрушено здание Почетного консульства Латвии.
With indignation I confirm that Latvia’s Honorary Consulate in Sloviansk🇺🇦 has been hit by Russia’s attack. I have informed EU and NATO ministers and international organisations. Russia can destroy buildings, not Ukraine’s will and Latvia’s support. #StandWithUkraine— Baiba Braže (@Braze_Baiba) July 24, 2026