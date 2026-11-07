Издание Forbes объяснило, в каком случае Запад может ударить по РФ

Статья 51 Устава ООН закрепляет право государства на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. По словам Марксена, вопрос о том, распространяется ли это право на государство, чье посольство атаковали за рубежом, давно обсуждается юристами. Здание посольства находится на территории принимающей страны, однако дипломатическая миссия официально представляет свое государство и выполняет от его имени важные функции. Поэтому, считает Марксен, преднамеренный удар достаточной тяжести может быть квалифицирован как вооруженное нападение на само государство.