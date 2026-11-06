В Латвии люди неправильно реагируют на экстренные предупреждения: глава VUGD объяснил проблему
Начальник Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) генерал Мартиньш Балтманис в эфире программы "Uz līnijas" на TV24 обратил внимание на серьезную проблему информирования населения в кризисных ситуациях.
Получая срочные предупреждения о стихийных бедствиях или других угрозах, люди нередко читают только первую строку сообщения с указанием уровня опасности, игнорируя дальнейшие инструкции о необходимых действиях.
Руководитель спасательной службы подчеркнул, что системы раннего оповещения, в том числе сотовое вещание (Cell Broadcast), предназначены для немедленного привлечения внимания и передачи первоначальной информации. Однако для обеспечения собственной безопасности жителям необходимо прочитать сообщение полностью и следовать содержащимся в нем рекомендациям.
"Это действительно проблема, потому что люди читают первую строку: "Оранжевое предупреждение!", "Воздушная тревога!" - и все. Но ведь нужно читать и дальше", - отметил Балтманис.
Он также подчеркнул, что существует разница между экстренным оповещением об угрозах и заранее запланированными мероприятиями, например военными учениями.
Балтманис отверг прозвучавшие в публичном пространстве обвинения в недостаточном информировании населения во время военных учений. По его словам, сведения о таких мероприятиях всегда заблаговременно публикуются в СМИ и социальных сетях.
"Человек и сам может найти информацию через интернет-поисковик, если, например, видит военную технику, но не понимает, что происходит", - пояснил начальник VUGD.
Балтманис призвал жителей проявлять больше инициативы и самостоятельно искать информацию о происходящем, а не полагаться исключительно на экстренные уведомления.