Ночью местами в Латвии ожидаются морозы до -4 градусов
В субботу, 7 ноября, погода в Латвии заметно различается в зависимости от региона. После ночных заморозков, которые местами достигнут -4 градусов, днем станет теплее, однако солнце покажется далеко не везде.
В ночь на субботу в Латгале, Селии и на большей части Видземе температура воздуха опустится до -1...-4 градусов. В остальных регионах страны минимальная температура составит от -1 до +4 градусов, на побережье Курземе - до +7 градусов. Небо будет затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер.
Первая суббота ноября будет преимущественно облачной, больше солнечных прояснений ожидается в Курземе и Земгале. Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, на побережье его порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +4...+9 градусов.
В Риге 7 ноября ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит около нуля градусов, на севере города - до +4 градусов. В середине дня воздух прогреется до +8 градусов.