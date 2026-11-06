Ночью местами в Латвии ожидаются морозы до -4 градусов

В ночь на субботу в Латгале, Селии и на большей части Видземе температура воздуха опустится до -1...-4 градусов. В остальных регионах страны минимальная температура составит от -1 до +4 градусов, на побережье Курземе - до +7 градусов. Небо будет затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер.