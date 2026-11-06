Напавшего на кондуктора электрички в Юрмале молодого человека признали невменяемым

Нападение произошло 6 июня в электропоезде, следовавшем по маршруту Рига - Кемери. Около полуночи на участке между железнодорожными станциями Слока и Кемери молодой человек напал на кондуктора, причинил женщине телесные повреждения, а затем похитил ее сумку с личными вещами и рабочую сумку. По данным полиции, произошедшее сопровождалось грубым нарушением общественного порядка и общепринятых норм поведения.