Напавшего на кондуктора электрички в Юрмале молодого человека признали невменяемым
Летом в Юрмале произошло нападение на кондуктора электрички: молодой человек избил женщину, а затем похитил ее личные вещи и рабочую сумку.
Нападение произошло 6 июня в электропоезде, следовавшем по маршруту Рига - Кемери. Около полуночи на участке между железнодорожными станциями Слока и Кемери молодой человек напал на кондуктора, причинил женщине телесные повреждения, а затем похитил ее сумку с личными вещами и рабочую сумку. По данным полиции, произошедшее сопровождалось грубым нарушением общественного порядка и общепринятых норм поведения.
Правоохранители установили личность нападавшего и 26 июня задержали молодого человека 2001 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.
30 октября уголовный процесс был направлен в прокуратуру Рижского региона для дальнейшего решения вопроса о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера.
Согласно Уголовному закону Латвии, если человек совершил преступление, но страдает психическими расстройствами и признан экспертизой невменяемым, суд может назначить ему принудительные меры медицинского характера. Закон предусматривает несколько вариантов такого лечения: в медицинском учреждении, в психиатрической больнице общего типа или в специализированной психиатрической больнице с охраной.
Кроме того, человека могут передать под надзор родственников или других лиц, которые осуществляют уход за больными. Таким образом, дальнейшая судьба молодого человека будет решаться в рамках процедуры назначения принудительных медицинских мер.